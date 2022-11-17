В Перми водитель самосвала ехал с поднятым кузовом и врезался в железнодорожный путепровод

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49-летний водитель самосвала с поднятым кузовом врезался в железножорожный путепровод на перегоне «Лёвшино – Голованово». Столкновение было такой силы, что рельсо-шпальная решетка сместилась.
Движение поездов на перегоне приостановили. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа и ремонтники.
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Пострадавших нет. На восстановление потребовалось около 6 часов. Движение поездов возобновлено.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да даже при движении с поднятым кузовом мотылять машину должно.