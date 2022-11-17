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В Перми водитель самосвала ехал с поднятым кузовом и врезался в железнодорожный путепровод

В Перми водитель самосвала ехал с поднятым кузовом и врезался в железнодорожный путепровод

Автор:
17 ноября 2022 13:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   мост   самосвал   
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49-летний водитель самосвала с поднятым кузовом врезался в железножорожный путепровод на перегоне «Лёвшино – Голованово». Столкновение было такой силы, что рельсо-шпальная решетка сместилась.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   мост   самосвал   
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23  комментария
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2k
LK 55 минут назад
Опускаешь кузов. Проезжаешь под мостом. Снова поднимаешь кузов. Разгоняешься до такой же скорости. Влетаешь в мост с другой стороны, он вправляется на место и едешь дальше по делам (опустив предварительно кузов, чтобы не повторять все сначала)
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1k
Игорь Меншиков 4 минуты назад
Слепошарый дебил
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1k
Сергей Клубков 7 минут назад
Танюха"камазистка"?
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 10 минут назад
да..нахрен там никакой датчик не нужен...там чувствуется что самосвал этот чуть ли не в дыбах едет..и ветром штормить должно...как парус)
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 18 минут назад
на неудавшийся тер.акт больше похоже...у водилы паспорт не с Тризубом случайно
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11k
Ivan Полчаса назад
В Перми водитель самосвала ехал с поднятым кузовом и врезался в железнодорожный путепроводПосмотреть
В Перми водитель самосвала ехал с поднятым кузовом и врезался в железнодорожный путепровод
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
И никто из встречных ему не моргал???
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13k
sonic24a Час назад
У них традиция мосты ронять на трассах.
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4
Sata33 Час назад
Неужели там не стоит звуковой датчик на такой случай ???
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17k
Алексей Час назад
При чем не первый случай, периодически уже.... Нарушение ТБ?
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194
Guilty Pleasure Час назад
такое случается настолько регулярно, что у меня давно созрел вопрос к производителям этих самосвалов: а это РЕАЛЬНО НАСТОЛЬКО СЛОЖНО, сцк, сделать сигнализацию при движении с поднятым кузовом???
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
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837
Максим Макашев 2 часа назад
У этих самосвалов кузов автоматически поднимается, или воДЯТЕЛ НЕ СМОТРИТ, хотя бы в зеркала, опущен у него кузов или нет?
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