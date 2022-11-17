В Перми водитель самосвала ехал с поднятым кузовом и врезался в железнодорожный путепровод

Игровой ПК в микроволновке (2 фото)

На Урале грузовик врезался в автозаправочную станцию

Авария дня. Мощное ДТП с трактором и самосвалом в Подмосковье

Водитель мусоровоза не поделил полосу с водителем легковушки в Подмосковье

Авария дня. Момент столкновения состава и самосвала под Тверью

Кому стройматериалов?! Под Владивостоком перевернулся грузовик с блоками