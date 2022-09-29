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Бойся большегруза! Легковушка попала в мёртвую зону на МКАД

Бойся большегруза! Легковушка попала в мёртвую зону на МКАД

Автор:
29 сентября 2022 11:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   мертвая зона   мкад   
598
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На кольцевой в Москве водитель Daewoo Gentra оказался в "мёртвой зоне", и водитель КамАЗа, перестраиваясь, просто не увидел легковушку.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   мертвая зона   мкад   
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7  комментариев
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2k
Дмитрий 3 часа назад
И почти все грузовики едут в третьей полосе, что на МКАДе запрещено ПДД.
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188
Юрий Алматы 41 минуту назад
Олежка, зона называется слепой, а не мертвой.
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19k
ЦСКА 2 часа назад
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4k
V2.Smirnov 2 часа назад
Заголовок неправильный. Правильно:

Очередной водятел решил, что он большой и железный и начал маневр, не убедившись в его безопасности.

Мёртвая зона - это увеличенная ответственность, а не индульгенция!
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10k
*Сергей* 2 часа назад
А зеркальце дополнительное поставить влом?
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11k
Karelian 2 часа назад
Таких идиотов, как за рулем грузовика, надо лишать прав пожизненно.
Не умеешь контролировать обстановку вокруг авто - ходи пешком.
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