Бойся большегруза! Легковушка попала в мёртвую зону на МКАД

598
1
1
На кольцевой в Москве водитель Daewoo Gentra оказался в "мёртвой зоне", и водитель КамАЗа, перестраиваясь, просто не увидел легковушку.
Смотреть с 1:05
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- На Урале грузовик врезался в автозаправочную станцию
- Авария дня. Оторвавшееся колесо от «Лады» стало причиной массового ДТП на МКАД
- В Алматы грузовик на полном ходу потерял задний мост
- Авария дня. Момент столкновения состава и самосвала под Тверью
- Кому стройматериалов?! Под Владивостоком перевернулся грузовик с блоками
Метки: аварии авто авто аварии видео грузовик дтп мертвая зона мкад
Новости партнёров
Очередной водятел решил, что он большой и железный и начал маневр, не убедившись в его безопасности.
Мёртвая зона - это увеличенная ответственность, а не индульгенция!
Не умеешь контролировать обстановку вокруг авто - ходи пешком.