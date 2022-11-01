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Водитель мусоровоза не поделил полосу с водителем легковушки в Подмосковье

Водитель мусоровоза не поделил полосу с водителем легковушки в Подмосковье

Автор:
01 ноября 2022 14:42
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   мертвая зона   мусоровоз   
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В Ногинске водитель мусоровоза МАЗ всеми силами пытался не пустить перед собой "Ланос", хотя даже перед перекрёстком уже двигался левыми колёсами по встречной полосе.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   мертвая зона   мусоровоз   
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10  комментариев
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5k
Vladimir 49 минут назад
Комментарии Анны великолепны. Мне больше интересно, о чем думал водитель мусоровоза?
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128
Иван Смирнов 19 минут назад
Мож легковуха в мертвой зоне была у большегруза? Хотя тормозить (когда сгреб ланос) он начал довольно поздно....
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11k
Администратоp 24 минуты назад
вообще ланос едет, не меняя траекторию движения. водитель мусоровоза меняет траекторию движения в сторону ланоса, явно его не замечая, к тому же едет по полосе встречного движения. по моему тут все очевидно.
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72k
Viktor 36 минут назад
У нас тоже перекрёсток был, где две полосы (хоть и нет разметки, но транспорт движется в двух полосах) за перекрёстком в одну сходились - такая же херня была, а повесили знак и всё нормализовалось!

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455
Kra 44 минуты назад
Так Ланос, вроде как, ехал по полосе, поворачивающей направо?
А грузовик ехал по своей полосе - 2 полосы переходят в 1 после перекрестка.
Понятно, что легковушка, появилась для него неожиданно справа, насколько я понимаю.
Там и светофор со стрелкой.
Виноват Ланос, правильно?
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3k
Ухалус Посовиномус 54 минуты назад
вот и отремонтируется за счет дурака-мусорщика
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