Водитель мусоровоза не поделил полосу с водителем легковушки в Подмосковье

Встречная автомобилистка Анна почти стала участником ДТП: "Ехали оба по Рабочей на мигающий зелёный, Ланос решил, что он помеха справа и его пропустят, а МАЗ помехи не заметил... Остановилась вся эта красота в сантиметре от меня..."

2022-11-01T14:42:42+03:00