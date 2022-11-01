Водитель мусоровоза не поделил полосу с водителем легковушки в Подмосковье

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В Ногинске водитель мусоровоза МАЗ всеми силами пытался не пустить перед собой "Ланос", хотя даже перед перекрёстком уже двигался левыми колёсами по встречной полосе.
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Встречная автомобилистка Анна почти стала участником ДТП: "Ехали оба по Рабочей на мигающий зелёный, Ланос решил, что он помеха справа и его пропустят, а МАЗ помехи не заметил... Остановилась вся эта красота в сантиметре от меня..."
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А грузовик ехал по своей полосе - 2 полосы переходят в 1 после перекрестка.
Понятно, что легковушка, появилась для него неожиданно справа, насколько я понимаю.
Там и светофор со стрелкой.
Виноват Ланос, правильно?