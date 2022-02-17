ДТП с автомобилем скорой помощи в Челябинске: пациент влетел в лобовое стекло "ГАЗели"

Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)

Авария дня. "Скорая" столкнулась с катафалком Уфе

Авария дня. ДТП со скорой в Твери попало на видео

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