ДТП с автомобилем скорой помощи в Челябинске: пациент влетел в лобовое стекло "ГАЗели"

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66-летний водитель машины скорой помощи проскакивал перекрёсток на красный сигнал светофора с включенными спецсигналами и столкнулся с Mitsubishi Lancer, после чего зацепил стоящую "ГАЗель".
Пострадали две женщины-медика - 30 и 27 лет, и 24-летний пациент, которого после аварии госпитализировали.
В момент столкновения пациент вылетел из "скорой" и оказался в салоне "ГАЗели"
Mitsubishi Lancer управлял 23-летний парень, за рулем "ГАЗели" находился 45-летний водитель. Они не пострадали.
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