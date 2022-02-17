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ДТП с автомобилем скорой помощи в Челябинске: пациент влетел в лобовое стекло "ГАЗели"

ДТП с автомобилем скорой помощи в Челябинске: пациент влетел в лобовое стекло "ГАЗели" (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 12:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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66-летний водитель машины скорой помощи проскакивал перекрёсток на красный сигнал светофора с включенными спецсигналами и столкнулся с Mitsubishi Lancer, после чего зацепил стоящую "ГАЗель".

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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11  комментариев
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6k
Максим 2 часа назад
По мне, так за помеху скорой надо давать реальные сроки. Какой-то баран решил, что зеленый сигнал светофора даёт ему право не обращать внимание на спецсигнал?
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8k
KarabasBarabas Минуту назад
По моему, если пациент не умер даже после такого
, то скорой можно было так и не торопиться.
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931
Hallo FreeSpace Час назад
захочешь не придумаешь ...
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3k
Wertos Час назад
Я что-то ничего не понял... Газель как будто с танком столкнулась ! Или это пациент так приложился ?
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5k
Roman 2 часа назад
Много лет назад разговаривал с сосудистым хирургом. В молодости он на "скорой" работал в крае. Раз перевернулись на "буханке", два. И больше на вызовы не гоняли и ездили спокойно.
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