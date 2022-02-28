Красочная реклама ЗИЛ-130 для зарубежных покупателей в брошюрах «АвтоЭкспорт»

Экспорт ЗИЛ-130 и его модификаций стартовал в мае 1966 года. География поставок была очень обширна. Помимо социалистических стран типа Кубы, Вьетнама, Монголии и стран СЭВ, грузовик экспортировался в капиталистические: Финляндию, Великобританию, Италию, ФРГ и др.



В 1971 году СССР отправил на экспорт 31700 грузовых автомобилей. Почти половина из них пришлась на ЗИЛ-130 в различных модификациях. Всего по разным подсчетам за рубеж отправилось около 180 тысяч грузовиков.