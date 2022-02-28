Красочная реклама ЗИЛ-130 для зарубежных покупателей в брошюрах «АвтоЭкспорт»

182
28
ЗИЛ-130 — второй по массовости грузовик СССР. Его образ знаком каждому жителю бывшего Союза. Мелькала машина и за рубежом. География поставок была очень обширной и включала в себя более 40 стран, в том числе и капиталистические. Естественным образом экспорт советских грузовиков сопровождался рекламными материалами В/О АвтоЭкспорт. Взглянем на самые интересные из них.
Массовое производство ЗИЛ-130 стартовало 1 октября 1962 года. Грузовик получил новую комфортабельную кабину, мощный 8-цилиндровый 150-сильный двигатель, пятиступенчатую КПП с синхронизаторами на 2-5 передачах, улучшенную тормозную систему и рулевое управление с гидроусилителем. По своим потребительским свойствам 4-тонный ЗИЛ-130 стал для завода существенным шагом вперед и сильной экспортной позицией.
×
×
Рекламное продвижение грузовика началось с масштабного европейского автопробега, организованного В/О Автоэкспорт осенью 1965 года. В пробеге участвовало множество отечественных автомобилей, в их числе ЗИЛ-130, ЗИЛ-130В с полуприцепом, ЗИЛ-130Г и самосвал ЗИЛ-ММЗ-555.
В то же году завод подготовил специализированную экспортную модификацию — ЗИЛ-130Э (Экспортный). Она предназначалась для стран с умеренным климатом и отличалась улучшенной сборкой и отделкой. Кроме того зиловцы разработали версию ЗИЛ-130Т (Тропический) для стран с жарким климатом. В этом исполнении грузовики оборудовались улучшенной системой охлаждения, салонным вентилятором и резинотехническими изделиями приспособленными к работе в зоне высоких температур.
Помимо базовой модели ЗИЛ-130 на экспорт поставлялись: седельный тягач ЗИЛ-130В1, длиннобазный ЗИЛ-130Г и шасси для самосвалов ЗИЛ-130Д1. Все они имели дополнительное литерное обозначение в зависимости от региона поставки.
Кроме того была разработана модификация ЗИЛ-136И грузоподъемностью 5 тонн, оснащенная импортным дизелем Perkins мощностью 112 л.с. Вдобавок некоторые зарубежные дилеры самостоятельно переоборудовали ЗИЛ-136И на подходящий под соответсвующий регион дизельный двигатель. К примеру это мог быть 125-сильный финский Valmet или английский Leyland мощностью 136 л.с. Все моторы рядного типа в 6-цилиндровой конфигурации.
Экспорт ЗИЛ-130 и его модификаций стартовал в мае 1966 года. География поставок была очень обширна. Помимо социалистических стран типа Кубы, Вьетнама, Монголии и стран СЭВ, грузовик экспортировался в капиталистические: Финляндию, Великобританию, Италию, ФРГ и др.
В 1971 году СССР отправил на экспорт 31700 грузовых автомобилей. Почти половина из них пришлась на ЗИЛ-130 в различных модификациях. Всего по разным подсчетам за рубеж отправилось около 180 тысяч грузовиков.
В 1971 году СССР отправил на экспорт 31700 грузовых автомобилей. Почти половина из них пришлась на ЗИЛ-130 в различных модификациях. Всего по разным подсчетам за рубеж отправилось около 180 тысяч грузовиков.
Источник:
Ссылки по теме:
- 55-летний советский ЗИЛ из гаража президента Монголии уйдёт с молотка в Париже
- Редкая модификация советского лимузина ЗИЛ-4104 для съемок кинофильмов
- В Москве продают редкий лимузин «ЗИЛ» 1999 года выпуска по цене нового Aurus Senat
- Икарус-ЗИЛ-545: неудачный проект советско-венгерского туристического автобуса
- Поставка автомобилей «Москвич» 408/412 на экспорт
Метки: Автоэкспорт ЗиЛ авто автомир автомобили экспорт
23
Понравилось23
Новости партнёров