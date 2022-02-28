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Красочная реклама ЗИЛ-130 для зарубежных покупателей в брошюрах «АвтоЭкспорт»

Красочная реклама ЗИЛ-130 для зарубежных покупателей в брошюрах «АвтоЭкспорт» (28 фото)

Автор:
28 февраля 2022 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: Автоэкспорт   ЗиЛ   авто   автомир   автомобили   экспорт   
182
28
ЗИЛ-130 — второй по массовости грузовик СССР. Его образ знаком каждому жителю бывшего Союза. Мелькала машина и за рубежом. География поставок была очень обширной и включала в себя более 40 стран, в том числе и капиталистические. Естественным образом экспорт советских грузовиков сопровождался рекламными материалами В/О АвтоЭкспорт. Взглянем на самые интересные из них.
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Метки: Автоэкспорт   ЗиЛ   авто   автомир   автомобили   экспорт   
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anthrax 18 минут назад
Да,Зилок-честный трудяга.
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