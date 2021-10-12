Поставка автомобилей «Москвич» 408/412 на экспорт

Наиболее массовые поставки Москвичей за рубеж пришлись с 1965 по 1970 год. За это время на экспорт ушло более 300 тысяч автомобилей. Более того с момента начала экспорта в 1948 году и по 1977 год - завод в общей сложности отправил за рубеж 1 миллион автомобилей. Результат безусловно достойный, если не учитывать, что для собственных граждан легковые автомашины были в жесточайшем дефиците, а очередь на них выстраивалась на десятки лет вперед. Кроме того в СССР машины продавались по завышенной в 3-5 раз от экспортной цене, а если считать в зарплатном выражении то разница могла превышать 30 раз!