Поставка автомобилей «Москвич» 408/412 на экспорт

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Как известно Советский Союз экспортировал свои автомобили во многие страны. К 1960 году их насчитывалось уже три десятка, среди которых были и капиталистические: Великобритания, Франция, ФРГ и др. Как чувствовали себя отечественные Москвичи на зарубежных рынках, и насколько они были популярны у искушенной западной публики я расскажу в этой статье.
В сентябре 1964 года МЗМА освоил выпуск нового автомобиля Москвич-408. Для своего времени машина получилась довольно удачной, даже несмотря на то, что по сути представлял собой не новую модель, а эволюционное развитие Москвич-407. Наравне с современным кузовом, Москвич-408 получил устаревший двигатель, подвеску и рулевое управление. Тем не менее внешне он выглядел вполне современно, ничем не хуже импортных аналогов в виде того же Fiat 1800 или BMW 1500. Единственное в чем существенно проигрывала советская машина, так это в мощности двигателя. Мотор объемом в 1,4-литра выдавал всего 50 л.с., что к середине 60-х было уже маловато. Впрочем, пока что это не являлось серьезной проблемой.
Международный дебют 408-го состоялся на Лондонской автомобильной выставке в октябре 1964 года. Западная публика довольно тепло встретила автомобиль, и в конце того же года начались первые экспортные поставки. В Великобритании Москвич стоил невероятно дешево около 650 фунтов. В то же время в СССР за него просили около 5 тыс. руб или 1900 фунтов в переводе на инвалюту (в 3 раза дороже), но в свободной продаже автомобилей разумеется не было.
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Помимо Великобритании машины поставлялись во многие страны западной европы. Во Франции машину знали как Moskvitch Elite 1360, в ФРГ - Moskwitsch, в Финляндии Elite или Elite de Luxe. В Суоми 408-й так и вовсе стал самым продаваемым легковым автомобилем по итогам 1965, 1966 и 1968 годов! В Бельгии силами фирмы Scaldia-Volga был организована крупноузловая сборка, причем зачастую автомобили комплектовались английскими дизельными моторами Perkins.
В 1965 году МЗМА выпустил 76625 автомобилей из них 34549 отправились за рубеж. Впоследствии эти показатели только росли, и в 1969 году из 101836 выпущенных в Москвичей, Советский Союз покинуло 64767 машин.
В 1965 году МЗМА выпустил 76625 автомобилей из них 34549 отправились за рубеж. Впоследствии эти показатели только росли, и в 1969 году из 101836 выпущенных в Москвичей, Советский Союз покинуло 64767 машин.
Для реализации отечественных автомобилей за рубежом, в 1956 году было создано Всесоюзное объединение Автоэкспорт. В задачи ведомства входила организация поставок автомобилей, заключение договоров с дилерами и маркетинговое продвижение советской продукции.
Автоэкспорт выпускал рекламные брошюры с красочными фотографиями и подробным техническим описанием автомобилей. Кроме того под патронажем этой организации Москвичи регулярно участвовали в спортивных соревнованиях, а как известно победы в автоспорте работают лучше любой рекламы.
Автоэкспорт выпускал рекламные брошюры с красочными фотографиями и подробным техническим описанием автомобилей. Кроме того под патронажем этой организации Москвичи регулярно участвовали в спортивных соревнованиях, а как известно победы в автоспорте работают лучше любой рекламы.
Конструкторы МЗМА прекрасно осознавали, что маломощный двигатель МЗМА-408 уже давно нуждается в замене. В 1964 году москвичи создали новый 1,5-литровый двигатель мощностью 75 л.с. Мотор получился очень удачным. Он отличался передовой конструкцией и ярким спортивным характером.
В 1967 году новый мотор УЗАМ-412 поместили под капот Москвич-408 превратив тем самым его в Москвич-412. Долгие годы модели выпускались параллельно и внешне практически никак не отличались. В 1969 году 412-му слегка осовременили экстерьер, да улучшили безопасность - путем установку двухконтурных тормозов с гидровакуумным усилителем, ремней безопасности и травмобезопасной рулевой колонки.
В 1967 году новый мотор УЗАМ-412 поместили под капот Москвич-408 превратив тем самым его в Москвич-412. Долгие годы модели выпускались параллельно и внешне практически никак не отличались. В 1969 году 412-му слегка осовременили экстерьер, да улучшили безопасность - путем установку двухконтурных тормозов с гидровакуумным усилителем, ремней безопасности и травмобезопасной рулевой колонки.
Привлекательность Москвич-412 за рубежом несколько повысилась, но к началу 1970-х модель уже начала порядком устаревать. Зарубежные дилеры в стремлении осовременить модель, устанавливали дополнительные декоративные элементы, новые сиденья, светотехнику, меняли окраску кузова или покрывали крышу винилом. Тем не менее постепенно экспортный потенциал Москвича начал снижаться. В 1975 году АЗЛК (завод переименовали в 1968 году) выпустил 173710 автомобилей, из них на экспорт отправилась лишь треть. Акцент по внешним поставкам начал смешаться в сторону Волжского автозавода, который к тому времени активно наращивал производство.
Наиболее массовые поставки Москвичей за рубеж пришлись с 1965 по 1970 год. За это время на экспорт ушло более 300 тысяч автомобилей. Более того с момента начала экспорта в 1948 году и по 1977 год - завод в общей сложности отправил за рубеж 1 миллион автомобилей. Результат безусловно достойный, если не учитывать, что для собственных граждан легковые автомашины были в жесточайшем дефиците, а очередь на них выстраивалась на десятки лет вперед. Кроме того в СССР машины продавались по завышенной в 3-5 раз от экспортной цене, а если считать в зарплатном выражении то разница могла превышать 30 раз!
Впрочем, мотивы советского правительства вполне понятны. Страна нуждалась в твердой валюте, и автомобильный экспорт был одним из самых простых способов эту самую валюту заполучить.
В этих обстоятельствах можно ли считать экспортную политику СССР успешной? Думаю каждый должен самостоятельно ответить на этот вопрос.
В этих обстоятельствах можно ли считать экспортную политику СССР успешной? Думаю каждый должен самостоятельно ответить на этот вопрос.
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Метки: Москвич авто автомир автомобили автоэкспорт экспорт
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