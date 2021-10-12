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Поставка автомобилей «Москвич» 408/412 на экспорт

Поставка автомобилей «Москвич» 408/412 на экспорт (15 фото)

Автор:
12 октября 2021 09:33
Сообщество : Автомир
Метки: Москвич   авто   автомир   автомобили   автоэкспорт   экспорт   
638
15
Как известно Советский Союз экспортировал свои автомобили во многие страны. К 1960 году их насчитывалось уже три десятка, среди которых были и капиталистические: Великобритания, Франция, ФРГ и др. Как чувствовали себя отечественные Москвичи на зарубежных рынках, и насколько они были популярны у искушенной западной публики я расскажу в этой статье.
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Метки: Москвич   авто   автомир   автомобили   автоэкспорт   экспорт   
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14  комментариев
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293
bobobo 3 часа назад
Судя по статье, советские автомобили продавались за рубежом по демпинговым ценам себе в убыток для престижа страны. Ну, если внутри страны они стоили в 3 раза дороже и без импортных движков.
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448
Aleks bobobo 3 часа назад
Нет. Для зарабатывания валюты. В посте предельно чётко об этом сказано. Кстати, на Западе об этом так же прекрасно понимали.
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97
Андрей 16 минут назад
> но в свободной продаже автомобилей разумеется не было.
Но почему-то у простых людей он был.
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Ruk 2 часа назад
Хельсинки 1961 год. случайные машины в кадре
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448
Aleks 3 часа назад
Я восемь лет проработал в автосервисе у одного английского хозяина в Уольверхэмптоне. Так он рассказывал (когда узнал про то, что я из бывшего СССР) о том, что в 70-х и в первой половине 80-х советские легковые машины у них пользовались спросом и ничем не уступали британским, французским и тому подобным, что в аналогичных классах.
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293
bobobo Aleks 2 часа назад
ПО соотношению цена/качество вполне может быть. Если перевести в доллары на сегодняшние цены, то Москвич в 1964 году стоил в Великобритании около $7500 - $8000.
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eclairbear Aleks 40 минут назад
Тогда почему все в России хотели западные или японские автомобили, когда рынок открылся?
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Andy eclairbear 14 минут назад
Потому что рынок открылся НАМНОГО позже того времени. К тому моменту отечественные авто уже изрядно отставали и в качестве, и по техническим характеристикам.
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eclairbear Andy 9 минут назад
A почему отстали?
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