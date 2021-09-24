Икарус-ЗИЛ-545: неудачный проект советско-венгерского туристического автобуса

Пока Икарус-ЗИЛ-545 наматывал испытательные километры и катался по выставкам ЗИЛ и Икарус определи перспективы серийного производства. Предполагалось выпускать по 1200 автобусов ежегодно. Доля участия ЗИЛа в постройке каждого автобуса составляла 25-35% в денежном выражении. В 1992-1993 году выпустили еще 18 автобусов. От прототипов 1989 года они отличались несколько измененным оформлением передней части. Собственно на этом дело и закончилось. Новой России было совсем не до автобусов, да и в Венгрии туристские автобусы на экзотическом шасси никого не заинтересовали.