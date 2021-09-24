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Икарус-ЗИЛ-545: неудачный проект советско-венгерского туристического автобуса

Икарус-ЗИЛ-545: неудачный проект советско-венгерского туристического автобуса (8 фото)

Автор:
24 сентября 2021 09:13
Сообщество : Автомир
Метки: ЗИЛ   авто   автомир   автомобили   икарус   
465
8
К концу 1980-х автобусный парк СССР нуждался в серьезном обновлении. Причем это касалось автобусов всех классов, в том числе и туристических. К тому времени основная специализация по созданию автобусов повышенной комфортности, принадлежала автобусному заводу Икарус. В 1989 году венгры предложили зиловцам создать компактный 32-местный туристический автобус. Так родился Икарус-ЗИЛ-545 весьма интересный, но неудачливый автобус.
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Метки: ЗИЛ   авто   автомир   автомобили   икарус   
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