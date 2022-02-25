В Петербурге лихач влетел в отбойник и ударил попутный автомобиль

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На внешней стороне КАД водитель "Форда" превысил скорость и влетел в отбойник, когда перед ним перестроился "Джип". Досталось и невиновному водителю "Соляриса", который оказался на пути неуправляемого "Форда".
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