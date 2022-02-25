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В Петербурге лихач влетел в отбойник и ударил попутный автомобиль

В Петербурге лихач влетел в отбойник и ударил попутный автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 14:28
Сообщество : Аварии
Метки: Ford   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
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На внешней стороне КАД водитель "Форда" превысил скорость и влетел в отбойник, когда перед ним перестроился "Джип". Досталось и невиновному водителю "Соляриса", который оказался на пути неуправляемого "Форда".

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Метки: Ford   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
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2  комментария
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1k
Максим Максимов 3 часа назад
БЫЛ же этот пост. И даже НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ.
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2k
Яков 9 минут назад
А вот полезная штука!
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