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В Кузбассе гонщик на "Жигулях" сбил судью соревнований

В Кузбассе гонщик на "Жигулях" сбил судью соревнований (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2022 22:22
Сообщество : Аварии
Метки: Кемеровская область   видео   гонки   дрифт   жигули   наезд   судья   
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Удар был чудовищный, но судья , можно сказать, отделался испугом.

Во время полуфинала "Ледового слалома" на берегу Беловского водохранилища один из дрифтеров на "Жигулях" не справился с управлением и на большой скорости наехал на судью. От удара мужчину подбросило в воздух и перекинуло через крышу автомобиля. Если судить по видео, то может показаться, что судья как минимум остался инвалидом. Но не тут то было. Он всего лишь получил травму головы. И не одного перелома!

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К слову, все очевидцы происшествия винят судью, у которого было время среагировать и увернуться. К тому же он сам нарушил правила, встав с флажком посередине трассы. А вот у водителя "Жигулей", который после столкновения с сугробом ушёл в занос, никаких вариантов не было - он пытался затормозить, но на льду и на такой скорости мгновенно остановиться, естественно, не удалось.


«Судья встал посередине трассы, по логике гонщик сбил бы его в любом случае. Они ездили на льду, затормозить сразу нельзя, скорость большая, на видео видно, что он пытался затормозить, как среагировал. Судья жив, переломов нет. Да, его увезли в больницу, скорая сразу среагировала. У гонщика сначала был шок, потом продолжил соревнование. В каком сейчас состоянии, не знаю. Не знаю, будет ли наказание. Рассчитывать нужно на то, что это было на соревнованиях, возможно, наказания гонщика не будет», - рассказала волонтёр Александра, следившая за безопасностью зрителей.


Гонки на льду Беловского водохранилища в посёлке Инской проходят ежегодно при поддержке местной администрации. В соревнованиях принимают участие любители. Пострадавший судья, видимо, тоже был из них. Но сегодня он стал немного профессиональней - в следующий раз, если решится снова взять флажок в руки, наверняка будет умнее.

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Метки: Кемеровская область   видео   гонки   дрифт   жигули   наезд   судья   
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4  комментария
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Очень Злой 24 минуты назад
Он всего лишь получил травму головы и сейчас ходит в каске и улыбается.
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441
Youtube's Best Channel 13 минут назад
"всего лишь получил травму головы?"
ВСЕГО ЛИШЬ?!
Впрочем, автору поста, похоже, не мешает...
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11k
Inlex 46 минут назад
Спасло от тяжелых травм то что он подпрыгнул перед машиной немного и конечно же снег
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39k
Франц Лефорт 59 минут назад
Раз 10 пересмотрел, но так и не понял,что там он судил....
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