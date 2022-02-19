В Кузбассе гонщик на "Жигулях" сбил судью соревнований

К слову, все очевидцы происшествия винят судью, у которого было время среагировать и увернуться. К тому же он сам нарушил правила, встав с флажком посередине трассы. А вот у водителя "Жигулей", который после столкновения с сугробом ушёл в занос, никаких вариантов не было - он пытался затормозить, но на льду и на такой скорости мгновенно остановиться, естественно, не удалось.

«Судья встал посередине трассы, по логике гонщик сбил бы его в любом случае. Они ездили на льду, затормозить сразу нельзя, скорость большая, на видео видно, что он пытался затормозить, как среагировал. Судья жив, переломов нет. Да, его увезли в больницу, скорая сразу среагировала. У гонщика сначала был шок, потом продолжил соревнование. В каком сейчас состоянии, не знаю. Не знаю, будет ли наказание. Рассчитывать нужно на то, что это было на соревнованиях, возможно, наказания гонщика не будет», - рассказала волонтёр Александра, следившая за безопасностью зрителей.

Гонки на льду Беловского водохранилища в посёлке Инской проходят ежегодно при поддержке местной администрации. В соревнованиях принимают участие любители. Пострадавший судья, видимо, тоже был из них. Но сегодня он стал немного профессиональней - в следующий раз, если решится снова взять флажок в руки, наверняка будет умнее.