Водитель «Ниссана» отъезжал от обочины и оказался на пути красной «Ауди»

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Водитель Nissan Qashqai отъезжал от обочины и ломанулся сразу в левую полосу, где в этот момент двигалась красная Audi TT.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп зеркала не уступил
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