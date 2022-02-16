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Водитель «Ниссана» отъезжал от обочины и оказался на пути красной «Ауди»

Водитель «Ниссана» отъезжал от обочины и оказался на пути красной «Ауди» (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 12:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   не уступил   
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Водитель Nissan Qashqai отъезжал от обочины и ломанулся сразу в левую полосу, где в этот момент двигалась красная Audi TT.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   не уступил   
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6  комментариев
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49k
noName 2 часа назад
"отъезжал от обочины"-нихрена себе отъезжал от обочины...очередной мудак который водит по принципу "мне надо-я еду"
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19k
Anna 19 минут назад
слепошарик
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586
Киса Кацман Полчаса назад
Вангую двух баб за рулём ...
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1k
Максим Максимов 58 минут назад
Существует большое количество водятлов, которые любят выворачивать СРАЗУ В КРАЙНЮЮ ЛЕВУЮ ПОЛОСУ.
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6k
Echo Час назад
Властелин колец думал что он один властелин , а тут оппа, нежданчик
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6k
Bjornsson Час назад
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Олег

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