Мощный «подкат» к автомобилистке из Екатеринбурга

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В Екатеринбурге водитель автокрана не успел вовремя остановить тяжёлую машину и протаранил легковой автомобиль, стоявший на светофоре
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А ещё и инерция при такой массе.
Результат - порвал задницу легковушки.
- Не, ну чё за дела-то, а?