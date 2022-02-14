FISHKINET
Сообщество Аварии 5312 постов • 492 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Мощный «подкат» к автомобилистке из Екатеринбурга

Мощный «подкат» к автомобилистке из Екатеринбурга (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 14:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   крановщик   проспал торможение   
1884
1
1
В Екатеринбурге водитель автокрана не успел вовремя остановить тяжёлую машину и протаранил легковой автомобиль, стоявший на светофоре

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   крановщик   проспал торможение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
DeniZZka 2 часа назад
Когда останавливаюсь на светофоре, или на перекрёстке, всегда посматриваю в зеркало на автомобиль сзади - успевает остановиться, аль нет. Чтобы дёру успеть дать, если что (и если дорога свободна впереди, и нет пешеходов). Очень много оленей на дорогах развелось - кто-то в телефон втыкает, кто-то ещё куда-то, на ровном месте глупые ДТП происходят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Hunson Abadeer 15 минут назад
подкатил так подкатил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
Царь 18 минут назад
Скорость приличная для спецтехники была.
А ещё и инерция при такой массе.
Результат - порвал задницу легковушки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мрачный Жнец Полчаса назад
А он вообще пытался тормозить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
570
perekrestok Полчаса назад
Тут не подкатил, а прямо вступил в сексуальные отношения! Судя по реакции девушки - без ее согласия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
850
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
Да, "шпарил" он зря так. А первые слова дамы при выходе, почему-то, уверен были:
- Не, ну чё за дела-то, а?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
masson84 36 минут назад
поймал на крючок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Критерий Коши 41 минуту назад
Романтично шлёпнул своим прибором ей по заднице)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Типа граф 56 минут назад
У девушки взгляд такой матерный !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Frank Borman 2 часа назад
Теперь он обязан на ней жениться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
458
Arti 2 часа назад
Иногда можно посмотреть в зеркала, там много интересного увидеть можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Roman 2 часа назад
Как обычно, в одной руке телефон, в другой сигаретка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото) Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото) Авария дня. ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге Авария дня. ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге Глупое ДТП в Барановичах: ситуация читалась заранее Глупое ДТП в Барановичах: ситуация читалась заранее Скорая помощь столкнулась с трактором на востоке Москвы: чудом никто не погиб Скорая помощь столкнулась с трактором на востоке Москвы: чудом никто не погиб Мотоциклист остановился пропустить пешехода и остался без своего железного коня Мотоциклист остановился пропустить пешехода и остался без своего железного коня Заметил в последний момент: в Петербурге водитель «Лексуса» влетел в универсал Заметил в последний момент: в Петербурге водитель «Лексуса» влетел в универсал
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

330581



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые
5
120
Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые
С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам
4
60
С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам
Набирающие популярность в сообществах
Певица Адель отожгла в гей-клубе
0
12
Певица Адель отожгла в гей-клубе
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото)
Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
1

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#животные#подборка#в мире#кино#США#девушки#новости
#Юмор#история#прикол#люди#страна#ватермарк#комментарии#Спорт#дтп#позитив
#факты#картинки#Россия#фотографии#Ynews#gif#Приколы#аварии#космос#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться