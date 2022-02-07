Автоподставщица из Чехова рассмешила водителя своей актёрской игрой

В подмосковном Чехове объявилась королева автоподстав и незаслуженная актриса театра и кино, по которой плачет тюрьма "Оскар". Невероятный актёрский талант у крепкой женщины в пуховике прорезался при виде лёгкой добычи - девушки за рулём автомобиля; она подошла к легковушке, локтями врезалась в капот, театрально сползла на землю и принялась истошно визжать, привлекая к себе внимание.





К сожалению, зрителей у невероятной дорожной трагедии не нашлось, и резво вскочившей на ноги "пострадавшей" пришлось самостоятельно зафиксировать номер "сбившей" её машины.