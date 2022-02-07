Автоподставщица из Чехова рассмешила водителя своей актёрской игрой

Определённо заслужила награду. От полиции.
В подмосковном Чехове объявилась королева автоподстав и незаслуженная актриса театра и кино, по которой плачет
тюрьма "Оскар". Невероятный актёрский талант у крепкой женщины в пуховике прорезался при виде лёгкой добычи - девушки за рулём автомобиля; она подошла к легковушке, локтями врезалась в капот, театрально сползла на землю и принялась истошно визжать, привлекая к себе внимание.
К сожалению, зрителей у невероятной дорожной трагедии не нашлось, и резво вскочившей на ноги "пострадавшей" пришлось самостоятельно зафиксировать номер "сбившей" её машины.
На прощание актриса даже помахала автолюбительнице рукой, хотя по театральным канонам ей следовало поклониться:
Источник:
Местные жители и пользователи Сети оценили актёрскую игру королевы драмы, и посоветовали автолюбительнице срочно обратиться за наградой для артистки в полицию. Последовала ли она их совету - неизвестно.
По другим сведениям, "пострадавшая" не пыталась развести водителя на деньги, а таким странным образом проучила владелицу автомобиля, которая перекрыла единственный проезд. Интересный способ. Станиславский бы оценил.
Источник:
- Царь горы! Пожилой водитель загнал свой Cadillac на припаркованные автомобили
- Неловкий момент: пилот потерял руль, когда ехал на полной скорости по трассе в Макао
- В Набережных Челнах на автомойке «Ленд Крузер» с кенгурятником протаранил две иномарки
- Неловкая ситуация: внедорожник повис на бетонной антипарковочной сфере
- «Газель» потеряла кузов после столкновения с автобусом
Понравилось40