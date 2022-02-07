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Автоподставщица из Чехова рассмешила водителя своей актёрской игрой

Автоподставщица из Чехова рассмешила водителя своей актёрской игрой (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 15:41
Сообщество : Автомир
Метки: Чехов   автоподстава   актриса   видео   курьёз   московская область   
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Определённо заслужила награду. От полиции.

В подмосковном Чехове объявилась королева автоподстав и незаслуженная актриса театра и кино, по которой плачет тюрьма "Оскар". Невероятный актёрский талант у крепкой женщины в пуховике прорезался при виде лёгкой добычи - девушки за рулём автомобиля; она подошла к легковушке, локтями врезалась в капот, театрально сползла на землю и принялась истошно визжать, привлекая к себе внимание.


К сожалению, зрителей у невероятной дорожной трагедии не нашлось, и резво вскочившей на ноги "пострадавшей" пришлось самостоятельно зафиксировать номер "сбившей" её машины.

Местные жители и пользователи Сети оценили актёрскую игру королевы драмы, и посоветовали автолюбительнице срочно обратиться за наградой для артистки в полицию. Последовала ли она их совету - неизвестно.


По другим сведениям, "пострадавшая" не пыталась развести водителя на деньги, а таким странным образом проучила владелицу автомобиля, которая перекрыла единственный проезд. Интересный способ. Станиславский бы оценил.

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Метки: Чехов   автоподстава   актриса   видео   курьёз   московская область   
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Как дал бы пыра...... что бы сидеть не могла неделю !
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957
LisA 11 минут назад
не верю
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1k
Pioner76 22 минуты назад
А не постановка ли это?
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2k
Frank Borman 40 минут назад
Бабка старалась, но Оскар так и не получила. Какая жаль.
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2k
azuver 41 минуту назад
Что то рано весеннее обострение началось,на дворе февраль,а эту кабучу уже штырит. А по факту, за такое нужно давать изды,не смотря на пол.
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120
Denis 49 минут назад
Дебилы!!! На что они надеются, сейчас почти у всех регистраторы.
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18k
nobody® Час назад
Скорей бы водительнице повестка из суда прилетела. Тогда и заявление подавать не надо, кино с собой захватить на заседание.
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