Неловкий момент: пилот потерял руль, когда ехал на полной скорости по трассе в Макао

В этом году из-за пандемии коронавируса соревнование получилось далеким от автоспортивного события мирового масштаба: участие в основном приняли гонщики из Китайской Народной Республики, Гонконга и самого Макао. И как раз с местным гонщиком Чеангом Кин Сангом во время одного из заездов класса Туринг произошел невероятный момент. На его Mini Cooper S прямо по ходу движения отвалился руль.