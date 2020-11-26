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Неловкий момент: пилот потерял руль, когда ехал на полной скорости по трассе в Макао

Неловкий момент: пилот потерял руль, когда ехал на полной скорости по трассе в Макао (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автогонки   автоспрт   видео   гонки   гонщик   курьез   рулевое колесо   
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В минувшие выходные во время гонки на городской трассе в Макао, на юге Китая пилот автомобиля Mini Cooper S на полном ходу потерял рулевое колесо. Опубликованное видео стало видруснум и быстро разлетелось по сети.

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Метки: авто   автогонки   автоспрт   видео   гонки   гонщик   курьез   рулевое колесо   
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2  комментария
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7k
Tamdima 3 часа назад
Неловкий момент: пилот потерял руль, когда ехал на полной скорости по трассе в Макао
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Feathery 2 часа назад
У нас половина таксистов ездит так....
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