Неловкий момент: пилот потерял руль, когда ехал на полной скорости по трассе в Макао

В минувшие выходные во время гонки на городской трассе в Макао, на юге Китая пилот автомобиля Mini Cooper S на полном ходу потерял рулевое колесо. Опубликованное видео стало видруснум и быстро разлетелось по сети.
В этом году из-за пандемии коронавируса соревнование получилось далеким от автоспортивного события мирового масштаба: участие в основном приняли гонщики из Китайской Народной Республики, Гонконга и самого Макао. И как раз с местным гонщиком Чеангом Кин Сангом во время одного из заездов класса Туринг произошел невероятный момент. На его Mini Cooper S прямо по ходу движения отвалился руль.
Гонщик не растерялся, сохранил контроль над машиной и поставил руль обратно на место.
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