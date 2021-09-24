«Феррари из ГДР»: Melkus RS 1000 с 1,3-литровым двухтактным двигателем V6

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Известный как «Феррари Востока», Melkus RS 1000 - это спортивный автомобиль, который производился в Восточной Германии с 1969 по 1979 год. Всего был построен 101 автомобиль, и считается, что примерно 80 из них остаются пригодными для эксплуатации.
На онлайн-площадке CollectingCars появился в продаже единственный существующий в мире образец спорткара марки Melkus. Купе, разработанное в ГДР, штатно оснащалось трёхцилиндровым литровым мотором, но один из экземпляров его создатель Хайнц Мелкус снабдил шестицилиндровым двигателем. Сейчас за редчайшее купе 1976 года выпуска предлагают 27 250 евро (2,34 миллиона рублей).
Спорткар Melkus RS 1000 называли «Ferrari из ГДР»: разработка восточногерманского инженера и гонщика Хайнца Мелкуса имела явное сходство с тогдашними итальянскими спорткарами. Это единственная модель, разработанная им для дорог общего пользования, так как специализировался Мелкус на трековых машинах.
Всего Хайнц построил 101 экземпляр своего RS 1000 (индекс в названии отсылал к объёму двигателя). Базируется его спорткар на платформе седана Wartburg 353. Единственный раз, когда Хайнц отказался от трёхцилиндрового двигателя, он использовал двухтактный 1,3-литровый V6 Müller-Andernach с тремя двойными карбюраторами Solex. По данным продавца, мотор развивал 110 л.с. и 180 Нм крутящего момента и в паре с пятиступенчатой механической коробкой разгонял RS 1000 до 200 км/ч. Это оказалось возможно в том числе и благодаря весу всего 720 килограммов, достигнут который был за счёт широкого использования стеклопластика.
Пробег уникального спорткара составляет 13,4 тысячи километров. Утверждается, что купе находится в отличном состоянии за исключением естественных для машины такого возраста следов износа. К автомобилю помимо документов прилагаются набор инструментов и запасное колесо.
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