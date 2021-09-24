«Феррари из ГДР»: Melkus RS 1000 с 1,3-литровым двухтактным двигателем V6

Всего Хайнц построил 101 экземпляр своего RS 1000 (индекс в названии отсылал к объёму двигателя). Базируется его спорткар на платформе седана Wartburg 353. Единственный раз, когда Хайнц отказался от трёхцилиндрового двигателя, он использовал двухтактный 1,3-литровый V6 Müller-Andernach с тремя двойными карбюраторами Solex. По данным продавца, мотор развивал 110 л.с. и 180 Нм крутящего момента и в паре с пятиступенчатой механической коробкой разгонял RS 1000 до 200 км/ч. Это оказалось возможно в том числе и благодаря весу всего 720 килограммов, достигнут который был за счёт широкого использования стеклопластика.