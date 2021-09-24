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«Феррари из ГДР»: Melkus RS 1000 с 1,3-литровым двухтактным двигателем V6

«Феррари из ГДР»: Melkus RS 1000 с 1,3-литровым двухтактным двигателем V6 (28 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: Melkus   авто   автодизайн   автомир   автомобили   интересные автомобили   найдено на ebay   
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Известный как «Феррари Востока», Melkus RS 1000 - это спортивный автомобиль, который производился в Восточной Германии с 1969 по 1979 год. Всего был построен 101 автомобиль, и считается, что примерно 80 из них остаются пригодными для эксплуатации.

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Метки: Melkus   авто   автодизайн   автомир   автомобили   интересные автомобили   найдено на ebay   
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2  комментария
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MihailoSerbiya 2 часа назад
Спасибо aвтору что звук етого чуда техники не запостил тут .
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4k
Mike Snow 20 минут назад
двухтактный V6 объемом 1.3? это вообще законно?
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