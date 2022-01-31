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Мимо кассы: вместо аплодисментов инкассатор после инсценировки ограбления услышал приговор суда

Мимо кассы: вместо аплодисментов инкассатор после инсценировки ограбления услышал приговор суда (2 фото)

Автор:
31 января 2022 21:39
Сообщество : Криминал
Метки: авто   автозаправка   инкассатор   инсценировка   миллионы   сообщница   срок   суд   
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Он так старался замести следы! Но украденные 39 миллионов рублей не сделали счастливыми ни его, ни сообщницу.
Осенью 2020 года в крымском Белогорске произошло громкое ограбление. Из инкассаторской машины пропали 39 млн рублей. Вместе с одним из перевозчиков денег. И вот сегодня по этому делу вынесен приговор.

Как рассказала «Комсомольская правда», 1 сентября позапрошлого года служебное авто въехало на территорию заправочной станции. Один из инкассаторов пошел оплатить бензин, другой остался караулить мешки с 39 миллионами рублей. Когда напарник вернулся, автомобиль уже был таков. Пришлось вызывать полицейский наряд.
Брошенную машину нашли недалеко от АЗС. В ней валялись разорванные мешки, пустые. А на полу эффектно возлежали аж 8 отстрелянных патронов. Выглядело это надуманно, картинно, как в плохих боевиках.

Видимо, более умные детективы злоумышленнику оказались «не по зубам», так что инсценировка оказалась провальной. Подозрение сразу пало на «ограбленного». Нашли «пострадавшего» уже на следующий день, как и его сообщницу, которой он отдал на хранение почти половину суммы. «Богач» планировал уехать с полуострова, но не успел.

Суд по достоинству оценил «сценарный талант» криминальной парочки. Водитель инкассаторской машины отправлен в места, не столь отдаленные, на 4 года и 2 месяца. Девушка, помогавшая ему, сумела завоевать сочувствие суда, она осуждена условно: на 3 года с такой же отсрочкой.

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Метки: авто   автозаправка   инкассатор   инсценировка   миллионы   сообщница   срок   суд   
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7  комментариев
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Владимир Час назад
В Белогорске классный парк львов Тайган. Можно было бы покормить.
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589
Ямщик Час назад
Гуси безмозглые, не могли спрятать нормально
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9k
Vacony Час назад
а это с конфискацией или нет ? )
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−144
Сигизмунд Лазаревич Час назад
срока конечно смех с поправкой на сумму. Впрочем хотя бы без крови обошлись и то не плохо
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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