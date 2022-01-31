Мимо кассы: вместо аплодисментов инкассатор после инсценировки ограбления услышал приговор суда

Брошенную машину нашли недалеко от АЗС. В ней валялись разорванные мешки, пустые. А на полу эффектно возлежали аж 8 отстрелянных патронов. Выглядело это надуманно, картинно, как в плохих боевиках.



Видимо, более умные детективы злоумышленнику оказались «не по зубам», так что инсценировка оказалась провальной. Подозрение сразу пало на «ограбленного». Нашли «пострадавшего» уже на следующий день, как и его сообщницу, которой он отдал на хранение почти половину суммы. «Богач» планировал уехать с полуострова, но не успел.



Суд по достоинству оценил «сценарный талант» криминальной парочки. Водитель инкассаторской машины отправлен в места, не столь отдаленные, на 4 года и 2 месяца. Девушка, помогавшая ему, сумела завоевать сочувствие суда, она осуждена условно: на 3 года с такой же отсрочкой.