Мимо кассы: вместо аплодисментов инкассатор после инсценировки ограбления услышал приговор суда

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Он так старался замести следы! Но украденные 39 миллионов рублей не сделали счастливыми ни его, ни сообщницу.
Осенью 2020 года в крымском Белогорске произошло громкое ограбление. Из инкассаторской машины пропали 39 млн рублей. Вместе с одним из перевозчиков денег. И вот сегодня по этому делу вынесен приговор.
Как рассказала «Комсомольская правда», 1 сентября позапрошлого года служебное авто въехало на территорию заправочной станции. Один из инкассаторов пошел оплатить бензин, другой остался караулить мешки с 39 миллионами рублей. Когда напарник вернулся, автомобиль уже был таков. Пришлось вызывать полицейский наряд.
Как рассказала «Комсомольская правда», 1 сентября позапрошлого года служебное авто въехало на территорию заправочной станции. Один из инкассаторов пошел оплатить бензин, другой остался караулить мешки с 39 миллионами рублей. Когда напарник вернулся, автомобиль уже был таков. Пришлось вызывать полицейский наряд.
Брошенную машину нашли недалеко от АЗС. В ней валялись разорванные мешки, пустые. А на полу эффектно возлежали аж 8 отстрелянных патронов. Выглядело это надуманно, картинно, как в плохих боевиках.
Видимо, более умные детективы злоумышленнику оказались «не по зубам», так что инсценировка оказалась провальной. Подозрение сразу пало на «ограбленного». Нашли «пострадавшего» уже на следующий день, как и его сообщницу, которой он отдал на хранение почти половину суммы. «Богач» планировал уехать с полуострова, но не успел.
Суд по достоинству оценил «сценарный талант» криминальной парочки. Водитель инкассаторской машины отправлен в места, не столь отдаленные, на 4 года и 2 месяца. Девушка, помогавшая ему, сумела завоевать сочувствие суда, она осуждена условно: на 3 года с такой же отсрочкой.
Видимо, более умные детективы злоумышленнику оказались «не по зубам», так что инсценировка оказалась провальной. Подозрение сразу пало на «ограбленного». Нашли «пострадавшего» уже на следующий день, как и его сообщницу, которой он отдал на хранение почти половину суммы. «Богач» планировал уехать с полуострова, но не успел.
Суд по достоинству оценил «сценарный талант» криминальной парочки. Водитель инкассаторской машины отправлен в места, не столь отдаленные, на 4 года и 2 месяца. Девушка, помогавшая ему, сумела завоевать сочувствие суда, она осуждена условно: на 3 года с такой же отсрочкой.
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