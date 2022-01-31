Редкий крутосклонный трактор из старой советской кинокомедии: «Конёк Горбунок» МТЗ 82К

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Минские трактора одни из самых массовых машин, их и в наши дни частенько можно встретить не только на полях, но и на коммунальной службе. Но в истории МТЗ была уникальная модель, малоизвестная и давно позабытая. Трактор, способный работать на очень крутых склонах.
Несколько дней назад один из вас, дорогие друзья, задал вопрос – что за чудный трактор снимался в старом советском фильме «Куда он денется» с Боярским в главных ролях? Специально созданный для фильма реквизит, или такая модель реально существовала?
Пришлось поискать этот фильм в интернете и посмотреть, о какой же машине там идет речь. Сначала я был уверен, что машина сделана специально для фильма, как это часто бывает, но оказалось, что в главных технических ролях играл МТЗ 82К, один из редчайших советских тракторов, созданный специально для работы на крутых склонах.
Пришлось поискать этот фильм в интернете и посмотреть, о какой же машине там идет речь. Сначала я был уверен, что машина сделана специально для фильма, как это часто бывает, но оказалось, что в главных технических ролях играл МТЗ 82К, один из редчайших советских тракторов, созданный специально для работы на крутых склонах.
« - Скажите дяденька, а что этот трактор не переворачивается никогда?
- Ни за что!» (с) цитата из фильма «Куда он денется».
- Ни за что!» (с) цитата из фильма «Куда он денется».
По сценарию фильма трактор создал грузинский инженер, но в действительности это не так. Впрочем, если верить одной из легенд, белорусские специалисты разработали крутосклонный трактор для работы в Грузии, на чайных плантациях. Не знаю насколько это соответствует действительности, но выглядит правдоподобно.
Трактор комплектовался таким же двигателем четырёхцилиндровым дизелем Д-240, мощностью 80 л.с. и 18-ступенчатой трансмиссией, как и все его равнинные собратья.
Трактор комплектовался таким же двигателем четырёхцилиндровым дизелем Д-240, мощностью 80 л.с. и 18-ступенчатой трансмиссией, как и все его равнинные собратья.
Главным отличием от обычных тракторов была подвеска. На МТЗ 82К она полностью независимая. Передняя ось так же ведущая, сделана по принципу параллелограмма, так что независимо от уклона колёса стояли ровно. С задней осью было сложнее.
У обычных колёсных тракторов, в том числе МТЗ, задний мост сделан в едином картере, присоединенном к коробке передач. У крутосклонной модификации задняя подвеска тоже независимая, на рычагах.
Крутящий момент на колёсные редукторы передается роликовыми цепями. С точки зрения долговечности не самая лучшая передача, ведь пыль с поля, смешиваясь со смазкой образовывала абразивную пасту, но другого выхода не было.
Крутящий момент на колёсные редукторы передается роликовыми цепями. С точки зрения долговечности не самая лучшая передача, ведь пыль с поля, смешиваясь со смазкой образовывала абразивную пасту, но другого выхода не было.
За ровное положение трактора отвечала автоматизированная гидравлическая система стабилизации, о чем даже говорится в самом фильме.
«На тракторе имеется гидравлическая система выравнивания, стабилизации и склономер со звуковой сигнализацией, так что поверьте мне генацвале на слово, «Конёк» с любого склона не упадет».
МТЗ 82К мог одинаково эффективно работать как на уклоне крутизной до 20% так и на обычной равнине, и проводить пропашные работы. Для него даже специальный плуг разработали, с обратным (в отличие от обычного) направлением лемехов, удерживающих грунт от скатывания вниз по склону.
«На тракторе имеется гидравлическая система выравнивания, стабилизации и склономер со звуковой сигнализацией, так что поверьте мне генацвале на слово, «Конёк» с любого склона не упадет».
МТЗ 82К мог одинаково эффективно работать как на уклоне крутизной до 20% так и на обычной равнине, и проводить пропашные работы. Для него даже специальный плуг разработали, с обратным (в отличие от обычного) направлением лемехов, удерживающих грунт от скатывания вниз по склону.
Сколько всего сделали таких машин, мне увы, выяснить не удалось. Полагаю речь идет про опытно-промышленную партию. До наших дней скорее всего ни один из крутосклонных «Белорусов» не уцелел, но кто знает, возможно нам еще предстоит найти хотя бы остов, сохранившийся в горах Грузии, Киргизии или Армении, куда они вроде как тоже поставлялись.
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Метки: МТЗ авто автомир автомобили трактор
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Однако такая трапеция помогает только если едешь поперёк склона.
Если поедет вниз (или вверх) по крутому склону поперечная трапеция ему не поможет и риск переворачивания остаётся. Непонятно как он тогда разворачивается на крутом склоне.
Ищет менее крутой участок?
Возможно там и продольная трапеция есть, но из статьи и из фоток это не понятно
-"Им проще придумать вездеход, чем делать нормальные дороги!"