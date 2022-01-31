Редкий крутосклонный трактор из старой советской кинокомедии: «Конёк Горбунок» МТЗ 82К

Несколько дней назад один из вас, дорогие друзья, задал вопрос – что за чудный трактор снимался в старом советском фильме «Куда он денется» с Боярским в главных ролях? Специально созданный для фильма реквизит, или такая модель реально существовала?



Пришлось поискать этот фильм в интернете и посмотреть, о какой же машине там идет речь. Сначала я был уверен, что машина сделана специально для фильма, как это часто бывает, но оказалось, что в главных технических ролях играл МТЗ 82К, один из редчайших советских тракторов, созданный специально для работы на крутых склонах.