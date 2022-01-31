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Редкий крутосклонный трактор из старой советской кинокомедии: «Конёк Горбунок» МТЗ 82К

Редкий крутосклонный трактор из старой советской кинокомедии: «Конёк Горбунок» МТЗ 82К (11 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 09:02
Сообщество : Автомир
Метки: МТЗ   авто   автомир   автомобили   трактор   
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Минские трактора одни из самых массовых машин, их и в наши дни частенько можно встретить не только на полях, но и на коммунальной службе. Но в истории МТЗ была уникальная модель, малоизвестная и давно позабытая. Трактор, способный работать на очень крутых склонах.

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Метки: МТЗ   авто   автомир   автомобили   трактор   
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2  комментария
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1k
vasilykopkov 45 минут назад
Интересная конструкция, инженеры молодцы.
Однако такая трапеция помогает только если едешь поперёк склона.
Если поедет вниз (или вверх) по крутому склону поперечная трапеция ему не поможет и риск переворачивания остаётся. Непонятно как он тогда разворачивается на крутом склоне.
Ищет менее крутой участок?
Возможно там и продольная трапеция есть, но из статьи и из фоток это не понятно
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7k
Trenzel2003 10 минут назад
Немец про машины из СССР.
-"Им проще придумать вездеход, чем делать нормальные дороги!"
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