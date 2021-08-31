В Ленинградской области на припаркованную у подъезда "Ладу" сбросили унитаз

Борьба с любителями парковаться у подъездов вышла на новый уровень. В Мурино на машину одного из таких автолюбителей сбросили целый унитаз. Били прицельно, по капоту, чтобы нанести серебристой "Ладе" максимальный ущерб.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что от удара "фаянсовый друг" разлетелся на мелкие осколки, оставив на капоте внушительную вмятину. Как обстоят дела с двигателем и остальными жизненно важными частями автомобиля, к сожалению, неизвестно.