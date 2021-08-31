В Ленинградской области на припаркованную у подъезда "Ладу" сбросили унитаз

Последний день лета у автолюбителя явно не задался. А может, сам виноват?
Борьба с любителями парковаться у подъездов вышла на новый уровень. В Мурино на машину одного из таких автолюбителей сбросили целый унитаз. Били прицельно, по капоту, чтобы нанести серебристой "Ладе" максимальный ущерб.
На кадрах с камеры наблюдения видно, что от удара "фаянсовый друг" разлетелся на мелкие осколки, оставив на капоте внушительную вмятину. Как обстоят дела с двигателем и остальными жизненно важными частями автомобиля, к сожалению, неизвестно.
Источник:
Инцидент произошел 31 августа на Воронцовском бульваре рядом с одной из многоэтажек. Пока неизвестно, с какого этажа прилетел фарфоровый подарок и кто был автором этой выходки. Полицейские проводят проверку. Есть мнение, что это вовсе не месть за неправильную парковку, а баловство подростков. Но верится в это с трудом.
Источник:
- GTA Vitebsk, или Как дед из Витебска "выписал штраф" нарушителю парковки
- Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с «Жигулями» на юге Петербурга
- В Томске неизвестный мститель пробил топором крышу новенькой Тойоты
- Британский блогер утопил "Ниву" во время тест-драйва, и она его удивила
- Мужчине не понравилось, как припаркован автомобиль и он выгулял на нем свою собаку
Понравилось40
Кто-то грязный унитаз,
А на нас ,а на нас,
Уроните ананас.
Нам совершенно пофигас.
За такие "шуточки" надо сажать, и сажать на долго.
А у нас- унитаз упал на ВАЗ, а у вас?