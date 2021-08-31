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В Ленинградской области на припаркованную у подъезда "Ладу" сбросили унитаз

В Ленинградской области на припаркованную у подъезда "Ладу" сбросили унитаз (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 15:50
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   Мурино   видео   месть   парковка   унитаз   
2641
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Последний день лета у автолюбителя явно не задался. А может, сам виноват?

Борьба с любителями парковаться у подъездов вышла на новый уровень. В Мурино на машину одного из таких автолюбителей сбросили целый унитаз. Били прицельно, по капоту, чтобы нанести серебристой "Ладе" максимальный ущерб.


На кадрах с камеры наблюдения видно, что от удара "фаянсовый друг" разлетелся на мелкие осколки, оставив на капоте внушительную вмятину. Как обстоят дела с двигателем и остальными жизненно важными частями автомобиля, к сожалению, неизвестно.

Инцидент произошел 31 августа на Воронцовском бульваре рядом с одной из многоэтажек. Пока неизвестно, с какого этажа прилетел фарфоровый подарок и кто был автором этой выходки. Полицейские проводят проверку. Есть мнение, что это вовсе не месть за неправильную парковку, а баловство подростков. Но верится в это с трудом.

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Метки: ВАЗ   Мурино   видео   месть   парковка   унитаз   
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29  комментариев
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5k
Алексей 2 часа назад
"Били прицельно, по капоту, чтобы нанести серебристой "Ладе" максимальный ущерб" Автор, ну не знаешь лучше промолчи) Капот он за 5-7р найдет и даже красить не придется. Вот если бы прицельно в крышу прилетело, увело бы стойки и вот в этом случае уже ущерб максимальный.
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110
Liberman Полминуты назад
не поделили парковочное место.
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550
да пох 13 минут назад
А что не так? Он же вроде на дороге стоял .
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9k
kaboza 16 минут назад
3310 насквозь пробила бы, и воронку в пару метров оставила)))
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3k
Sulesin Полчаса назад
Тупые животные! Кто сбросил унитаз, того самого надо было сбросить, предварительно хорошо отмудохвав.
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2k
Виктор Полчаса назад
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11k
Taximaxi 37 минут назад
На ведро с болтами сбросил,
Кто-то грязный унитаз,
А на нас ,а на нас,
Уроните ананас.
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50k
parallax 45 минут назад
Вот же долбойобы, ведь могли бы и в прохожего угодить.
За такие "шуточки" надо сажать, и сажать на долго.
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
имхо не унитаз а сливной бачок, и таз нормально принял удар )))
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2k
neutrino 2 часа назад
Не факт, что специально. Возможно кто-то поср@л и вместо того, что бы выбросить бумажку в унитаз, выбросил унитаз в окно. Может по телефону разговаривал или с женой?...
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336
konstantinkaz2016 2 часа назад
Сейчас унитаз стоит дороже, чем капот пятнашки
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382
Александр 2 часа назад
Унитаз прилетел на Таз!)))
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1k
Фрэнд 2 часа назад
Обыкновенное хулиганьё. Машина стоит на обочине, проход к подъезду не закрывает. Кинули по принципу "на кого бог пошлёт". И явно не малолетки. Ибо веса там прилично, чтобы на такое расстояние метнуть.
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
А у нас в квартире газ- а у вас?
А у нас- унитаз упал на ВАЗ, а у вас?
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182
комнатный сибиряк Евгений Кондратьев Полчаса назад
А у нас водопровод, вот
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Бендер Родригес 2 часа назад
Да похоже на баловство, там спереди и сзади - так же припаркованы авто.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
попасть еще надо
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244
Mowgley Hallo FreeSpace 2 часа назад
Последовательно сброшенные два или три унитаза значительно повышают шансы на попадание
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