Битва за парковку: "бог двора" поясняет, почему он перегородил проезд

В соцсетях обсуждают видео, в котором мужчина поясняет, почему он поставил свою машину так, а не иначе. Оказывается, все дело в асфальтовой крошке. Он с соседями лично замостил территорию перед домом, а потому теперь может не учитывать интересы других. В том числе тех, кто не знаком с понятиями этого двора.