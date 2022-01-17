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Битва за парковку: "бог двора" поясняет, почему он перегородил проезд

Битва за парковку: "бог двора" поясняет, почему он перегородил проезд (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 11:23
Сообщество : Автомир
Метки: Двор   авто   асфальтовая крошка   битва за парковку   видео   парковка   
1472
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Парковочные места во дворах на вес золота. И жильцы правдами и неправдами пытаются застолбить кусок территории под стоянку своей любимой машинки. А когда на их место случайно встают чужаки, в ход идут самые необычные меры и объяснения.


В соцсетях обсуждают видео, в котором мужчина поясняет, почему он поставил свою машину так, а не иначе. Оказывается, все дело в асфальтовой крошке. Он с соседями лично замостил территорию перед домом, а потому теперь может не учитывать интересы других. В том числе тех, кто не знаком с понятиями этого двора.

Похоже, что битвы за парковку везде одинаковы, не зависимости от региона. Ранее мы рассказывали о ситуации, в которую попал приезжий, случайно оставивший свою машину на месте управляющей ТСЖ в Сочи. Она не церемонилась и совершенно открыто заявила молодому человек, что он тут - никто.



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Метки: Двор   авто   асфальтовая крошка   битва за парковку   видео   парковка   
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26  комментариев
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12k
Erorist 50 минут назад
Ну, юридически, кстати, самостоятельное асфальтовое покрытие тоже может быть незаконным… Получил ли он разрешение на такие работы? Сделал ли межевание? Вот юристы в теме если есть, во дворах парковки могут быть "закреплены"?
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8k
Ф Ив 7 минут назад
С этими столбиками люди реально обнаглели. Часто вижу картину: на газоне насыпана крошка и установлены столбики - это они типа место за свой счет себе сделали. Я не понимаю какого черта такие индивиды присваивают себе землю, которая является общим дефицитным благом?! Мне вот, например, хочется видеть на этом месте газон, а не автостоянку.
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1k
флоМастер 12 минут назад
по еб.а.л.у таким "собственникам" х.у.е.м бить нужно
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1k
Гарри Слепнер 12 минут назад
Есть у меня знакомый на него похожий.
Лет 35 назад этот товарищ приобрёл транспорт в виде ВАЗ 2109. Застолбил место во дворе (тогда ещё войн за место авто под солнцем активно не велось, нужды не было, а транспорта не так много было). Засыпал стойло для железного коня гравием, разровнял, и чтобы придать делу законный вид и толк посадил по углам образовавшейся площадки 4 дерева. Вооооот...
Как-то утром подходит к своему транспорту и офигевает. Передний номер (сейчас это номерной знак) снят, а под щеткой стеклоочистителя записка с настойчивым пожеланием явиться в ГАИ за номером.
Поплёлся сей захватчик дворовой территории в ГАИ с вполне ожидаемым вопросом: какого , собственно органа, номер сняли? Ответ был прост и лаконичен: за парковку в "зелёной зоне". Отметим, что до возникновения той площадки место было никак и ничем не обозначено, никакой растительности в радиусе тридцати метров не наблюдалось. Обыкновенная грязь неблагоустроенного двора. Далее диалог:
- Какая зелёная зона? Там нет ничего!
- А, деревья стоят? Не видели что-ли?
- Как же не видел? Я их сам посадил!
- Мы не знаем кто эти деревья посадил, а автомобиль стоял в "зелёной зоне". С вас штраф.
- Тогда я срублю к чертовой бабушке эти деревья!
- Заплатите ещё один штраф за незаконную вырубку деревьев в "зелёной зоне".
Вот вам и наказание за самоуправство.
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170
Marius 19 минут назад
У нас во дворе один дюрекс имеет две машины, газель и кию, когда на газели уезжает, кию ставит раком, чтобы занимала два места.
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645k
Alexey Berestenko 19 минут назад
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2k
Алекс 20 минут назад
как он только дожил до такого возраста? удивительно...
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5k
Roman 23 минуты назад
Человек бросающий машину на ночь на улице, мог бы быть и повежливее со случайным гостем.
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14k
Объект реальности 24 минуты назад
Так без документов это просто крошка на земле на государственной земле, еще и за замусоривание можно ему добавить штраф и обязать всю крошку вывезти.
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1k
Viktor Полчаса назад
Старому пеньку прописать йоко гери- вариант сокуто , чтобы дверь снес себе накуй .
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−80
Ви Полчаса назад
с такими разговор короткий, спросил, тот отказался и сразу вызывать гибдд, чего звонить в пустую голову.
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5k
Денис Колосов Полчаса назад
Мы у себя во дворе жестко пресекали попытки застолбить места.. Один умник цепью и конусом пытался застолбить, так эту цепь с конусом приделали к его авто (к диску) другой цепью.
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1k
Веселый Пук Полчаса назад
У каждого будет своё место на погосте
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3k
A 39 минут назад
Дааа... Мельчают мещане. Такой важный "землевладелец", а ездит на на Ладе
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4k
onebibis 45 минут назад
О чём спор то? Да у них во дворе можно таксопарк ещё разместить.
Счастливчики. Пока ещё.
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42k
dima423 49 минут назад
За шкирку взять епалом по снегу повозить, и спросить, ну что не надумал отъехать? а когда отъедет на прощанье перцем прыснуть в морду, чтоб запомнил получше)
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