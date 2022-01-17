Битва за парковку: "бог двора" поясняет, почему он перегородил проезд

Парковочные места во дворах на вес золота. И жильцы правдами и неправдами пытаются застолбить кусок территории под стоянку своей любимой машинки. А когда на их место случайно встают чужаки, в ход идут самые необычные меры и объяснения.
В соцсетях обсуждают видео, в котором мужчина поясняет, почему он поставил свою машину так, а не иначе. Оказывается, все дело в асфальтовой крошке. Он с соседями лично замостил территорию перед домом, а потому теперь может не учитывать интересы других. В том числе тех, кто не знаком с понятиями этого двора.
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Похоже, что битвы за парковку везде одинаковы, не зависимости от региона. Ранее мы рассказывали о ситуации, в которую попал приезжий, случайно оставивший свою машину на месте управляющей ТСЖ в Сочи. Она не церемонилась и совершенно открыто заявила молодому человек, что он тут - никто.
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Лет 35 назад этот товарищ приобрёл транспорт в виде ВАЗ 2109. Застолбил место во дворе (тогда ещё войн за место авто под солнцем активно не велось, нужды не было, а транспорта не так много было). Засыпал стойло для железного коня гравием, разровнял, и чтобы придать делу законный вид и толк посадил по углам образовавшейся площадки 4 дерева. Вооооот...
Как-то утром подходит к своему транспорту и офигевает. Передний номер (сейчас это номерной знак) снят, а под щеткой стеклоочистителя записка с настойчивым пожеланием явиться в ГАИ за номером.
Поплёлся сей захватчик дворовой территории в ГАИ с вполне ожидаемым вопросом: какого , собственно органа, номер сняли? Ответ был прост и лаконичен: за парковку в "зелёной зоне". Отметим, что до возникновения той площадки место было никак и ничем не обозначено, никакой растительности в радиусе тридцати метров не наблюдалось. Обыкновенная грязь неблагоустроенного двора. Далее диалог:
- Какая зелёная зона? Там нет ничего!
- А, деревья стоят? Не видели что-ли?
- Как же не видел? Я их сам посадил!
- Мы не знаем кто эти деревья посадил, а автомобиль стоял в "зелёной зоне". С вас штраф.
- Тогда я срублю к чертовой бабушке эти деревья!
- Заплатите ещё один штраф за незаконную вырубку деревьев в "зелёной зоне".
Вот вам и наказание за самоуправство.
Машину видел там только один раз, какая-то потрепанная временем, что-то вроде Опеля, уже не помню, колхоз в общем.
Счастливчики. Пока ещё.