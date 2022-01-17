«СтопХамовцы» против бородачей припарковавшихся на тротуаре

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Активисты движения «СтопХам», которые борются с автохамами, попросили убрать автомобиль такси, припаркованный в пешеходной зоне. Договориться с нарушителями получилось только после приезда сотрудников ГИБДД.
Одинаково наглеют самые разные люди на самых разных машинах. Почему нельзя было сразу, без лишних разговоров, убрать автомобиль?
Авторский пост
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