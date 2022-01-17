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«СтопХамовцы» против бородачей припарковавшихся на тротуаре

«СтопХамовцы» против бородачей припарковавшихся на тротуаре (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   гибдд   нарушитель   парковка на тротуаре   пдд   стопхам   тротуар   
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Активисты движения «СтопХам», которые борются с автохамами, попросили убрать автомобиль такси, припаркованный в пешеходной зоне. Договориться с нарушителями получилось только после приезда сотрудников ГИБДД.

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Метки: авто   видео   гибдд   нарушитель   парковка на тротуаре   пдд   стопхам   тротуар   
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8  комментариев
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dima423 47 минут назад
херня...и кстати почему бы там не сделать парковку...реально машины никому не мешают, широкий тротуар, где хватит места и припарковать машины и пройти пешеходам, особенно если нанести соответствующую разметку...
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Михаил Полчаса назад
Долго ждал, пока наступит день, когда я смогу начать уважать "СтопХамовцев". И всё ещё жду. Они, всё такие же, олени.
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