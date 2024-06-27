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Самый улыбчивый взяточник

Самый улыбчивый взяточник

Автор:
27 июня 2024 12:40
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ГАИ   Москва   ОСАГО   взятка   взяточник   
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На юге Москвы сотрудникам ГАИ попался улыбчивый 32-летний гражданин. У мужчины не было при себе полиса ОСАГО и он решил дать сотруднику взятку.

Лёгким движением руки, "административка" превращаются в "уголовку".

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Метки: Видео   ГАИ   Москва   ОСАГО   взятка   взяточник   
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8  комментариев
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1k
DuckTales Час назад
Пока камер не было просвещением они не занимались
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6k
Андрей 6 минут назад
капец, олень..
штраф за ОСАГО 500 рублей, со скидкой 250..
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7k
satra 43 минуты назад
Для всех.
После фразы, разъясняющей УК статья такая слов взятка и тому подобное, сразу СРАЗУ в ответ любой вариант типа "Простите, из кармана выпали", "Жарко на улице, ничего не соображаю, думал надо сразу платить штраф". Сдавайте назад СРАЗУ.

И что значит нет с собой? Сейчас не обязательно возить полис. Если он действительно есть. Фото полиса в телефоне вполне подойдёт.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3357 постов (3298 в горячем)

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