Самый улыбчивый взяточник

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На юге Москвы сотрудникам ГАИ попался улыбчивый 32-летний гражданин. У мужчины не было при себе полиса ОСАГО и он решил дать сотруднику взятку.
Лёгким движением руки, "административка" превращаются в "уголовку".
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штраф за ОСАГО 500 рублей, со скидкой 250..
После фразы, разъясняющей УК статья такая слов взятка и тому подобное, сразу СРАЗУ в ответ любой вариант типа "Простите, из кармана выпали", "Жарко на улице, ничего не соображаю, думал надо сразу платить штраф". Сдавайте назад СРАЗУ.
И что значит нет с собой? Сейчас не обязательно возить полис. Если он действительно есть. Фото полиса в телефоне вполне подойдёт.