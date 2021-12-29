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Водитель ГАЗ-66 утонул вместе с машиной, помогая охотникам перебраться через реку

Водитель ГАЗ-66 утонул вместе с машиной, помогая охотникам перебраться через реку (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ-66   видео   геленджик   гибель   охотники   река   
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Знаменитая советская "шишига" не смогла одолеть бурную горную реку.

Вчера днём под Геленджиком при попытке форсировать горную реку Пшада погиб водитель ГАЗ-66. Местный сторож, 53-летний Алексей Судаков, решил помочь охотникам, которые днём ранее перебрались через реку и встали там лагерем, но после дождя, когда уровень воды заметно поднялся, остались заблокированными на противоположном от дороги берегу.


Алексею удалось на буксире переправить через реку две легковушки, но во время возвращения за третьей, его ГАЗ-66 перевернулся. В ролике видно, как двигаясь по берегу, автомобиль Судакова внезапно разворачивает течением и уносит от берега.

Но несмотря на то, что гибель Судакова была трагической случайностью, полиция проводит расследования. В первую очередь правоохранителей интересует, почему мужчина не смог выбраться из кабины автомобиля.

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Метки: ГАЗ-66   видео   геленджик   гибель   охотники   река   
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13  комментариев
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18k
Serg2001 2 часа назад
Речка то речка. Переплюнуть можно. Пусть и в одежде. Пусть и вода холодная. Даже не верится, что можно вот так вот погибнуть... (
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1k
Ratibor 23 минуты назад
Много раз отдыхал в детстве на этой реке. Не смотря на издевательства людей, вырубку лесов, добычу щебня варварскими методами, сброс химикатов, Пшада все ещё в порядке, ошибок не прощает.... Хотя многие речку уже похоронили, сильно пересыхает летом, уходит под землю....
Со стихией шутки плохи...
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153
Nаnе First NameLаst Час назад
почему мужчина не смог выбраться из кабины автомобиля
=========
Ну выбрался бы он из кабины - это бы ни на что не повлияло(((
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111
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
фигня случается...
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15k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
хм, помог!
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, пара человек для мягкой посадки всё равно найдется. Скажем, люди из гидромета. Иначе нельзя.
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