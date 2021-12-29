Водитель ГАЗ-66 утонул вместе с машиной, помогая охотникам перебраться через реку

Знаменитая советская "шишига" не смогла одолеть бурную горную реку.
Вчера днём под Геленджиком при попытке форсировать горную реку Пшада погиб водитель ГАЗ-66. Местный сторож, 53-летний Алексей Судаков, решил помочь охотникам, которые днём ранее перебрались через реку и встали там лагерем, но после дождя, когда уровень воды заметно поднялся, остались заблокированными на противоположном от дороги берегу.
Алексею удалось на буксире переправить через реку две легковушки, но во время возвращения за третьей, его ГАЗ-66 перевернулся. В ролике видно, как двигаясь по берегу, автомобиль Судакова внезапно разворачивает течением и уносит от берега.
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Но несмотря на то, что гибель Судакова была трагической случайностью, полиция проводит расследования. В первую очередь правоохранителей интересует, почему мужчина не смог выбраться из кабины автомобиля.
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Со стихией шутки плохи...
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Ну выбрался бы он из кабины - это бы ни на что не повлияло(((