FISHKINET
Сообщество Аварии 5138 постов • 487 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Трагедия в в Екатеринбурге, в ДТП погибла многодетная мать

Авария дня. Трагедия в в Екатеринбурге, в ДТП погибла многодетная мать (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: Nissan   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
451
2
1
22 декабря, на Московском тракте водитель Nissan Murano проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Audi A6, после чего отлетел в автогрейдер.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Nissan   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
au3 59 минут назад
Мама в середине, вокруг дети, которые выжили - мама не пристегнута?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Booka1a 20 минут назад
я понимаю, бухие мажоры на папкиных мазератти, им просто похер... но мужик с семьей!! ну куда летел??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Eugene 47 минут назад
Надо реальные сроки давать за проезд на красный. Ну, скажем 3 месяца, автоматически.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leonid 47 минут назад
Отвлёкся или глубоко задумался, пёр как на зеленый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
dima423 56 минут назад
Мужика по идее посадят...жалко детей, мама умерла, папа сядет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Авария дня. Страшное ДТП с возгоранием в Зеленограде Авария дня. Страшное ДТП с возгоранием в Зеленограде Авария дня. В Махачкале машину разорвало на части, есть погибшие Авария дня. В Махачкале машину разорвало на части, есть погибшие Авария дня. Девушка погибла в результате ДТП в Подмосковье Авария дня. Девушка погибла в результате ДТП в Подмосковье Авария дня. В Екатеринбурге женщина погибла в ДТП за неделю до свадьбы Авария дня. В Екатеринбурге женщина погибла в ДТП за неделю до свадьбы Авария дня. Страшное ДТП с шестью погибшими в Кыргызстане Авария дня. Страшное ДТП с шестью погибшими в Кыргызстане
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1830500



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка
8
152
Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка
У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона
3
62
У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона
Набирающие популярность в сообществах
Редкостный пример счастливой пары
0
10
Редкостный пример счастливой пары
Без рук! Водителям такси "Ситилинк" запретили делать комплименты пассажирам
0
8
Без рук! Водителям такси "Ситилинк" запретили делать комплименты пассажирам
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#СССР#подборка#Ynews#природа#люди#истории#Реакция
#интересно#животные#ватермарк#дтп#интересное#полиция#Россия#авто аварии#наука#в мире
#Юмор#факты#картинки#кино#приколы#аварии#дети#автомобили#автомир#кот

На что жалуетесь?

Вернуться