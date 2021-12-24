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22 декабря, на Московском тракте водитель Nissan Murano проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Audi A6, после чего отлетел в автогрейдер.
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31-летняя женщина ехала на заднем пассажирском сиденье посредине, она скончалась в машине скорой помощи.
7-летний мальчик ехал в автокресле спереди, у ребенка сотрясение мозга и перелом носа. На заднем сиденье слева от матери ехал 4-летний мальчик в несертифицированном кресле. Ребенок получил тупую травму живота и был доставлен в больницу. Справа от мамы в автокресле была годовалая девочка, у нее – сотрясение мозга и ушибы.
7-летний мальчик ехал в автокресле спереди, у ребенка сотрясение мозга и перелом носа. На заднем сиденье слева от матери ехал 4-летний мальчик в несертифицированном кресле. Ребенок получил тупую травму живота и был доставлен в больницу. Справа от мамы в автокресле была годовалая девочка, у нее – сотрясение мозга и ушибы.
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