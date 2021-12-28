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Авария дня. В Сочи водитель «Лады» влетел в группу велосипедисток

Авария дня. В Сочи водитель «Лады» влетел в группу велосипедисток (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 декабря 2021 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   
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35-летний водитель «Лады Приоры» задел микроавтобус Fiat, который сопровождал велосипедисток, а затем сбил и самих спортсменок. В результате аварии девушки в возрасте от 16 до 24 лет получили травмы, их отправили в больницу.
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Метки: Велосипедист   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   
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12  комментариев
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1k
Павел Час назад
Кто может в Сочи на белой приоре передвигаться??)) Конечно же тот, чью национальность нельзя произносить, а то им обидно, каждый раз только про них и говорят.
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179
<name> 10 минут назад
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28k
Кот Баюн Полчаса назад
а что эти велосипедистки делают посреди Автобана?
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20k
sportage030 47 минут назад
Почему по центру дороги ехали, а не справа у края проезжей части?
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2k
Aleksandr Karin Час назад
Про водителя Лады всё понятно. У меня другой вопрос: согласно ПДД велосипедисты вообще имели право передвигаться по автомагистрали ?кто знает - отпишитесь.
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618
Максим Максимов 2 часа назад
ослойоп за рулём не иначе
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5k
Echo 2 часа назад
джигит [мат]
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