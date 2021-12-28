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35-летний водитель «Лады Приоры» задел микроавтобус Fiat, который сопровождал велосипедисток, а затем сбил и самих спортсменок. В результате аварии девушки в возрасте от 16 до 24 лет получили травмы, их отправили в больницу.
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Одна из спортсменок в тяжелом состоянии.
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Метки: Велосипедист аварии авария дня авто авто аварии видео дтп лада
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А вот двигаться по автомагистралям им нельзя.