В Курске "десятка" нырнула в выкопанную коммунальщиками траншею

Автомобиль приземлился на крышу, и тем удивительнее, что водитель не только не пострадал, но и смог выбраться из машины самостоятельно.
Вчера вечером на улице Павлова в Курске автомобиль ВАЗ-2110 провалился в вырытую посреди дороги яму, которую выкопали для ремонта теплосетей. Но ремонтировать теперь придётся и автомобиль. И не факт, что здесь нет вины коммунальщиков.
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Как рассказал владелец "десятки", он заметил "пропасть" в последнюю секунду, но сманеврировать не успел. Машина рухнула вниз и перевернулась на крышу.
«Как выбрался из салона, не помню. Но выбрался сам, уже у края ямы кто-то подал мне руку. Повреждений вроде нет, только шок», - рассказал водитель.
Автомобилю повезло меньше - доставать его пришлось при помощи автокрана
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Некоторые местные жители считают, что ДТП спровоцировали коммунальщики, поскольку на записи с видеорегистратора не видно ни знака "Ремонтные дороги", ни "красных огоньков". По словам местных автолюбителей, светоотражающие элементы и прочие предупреждающие об опасности знаки появились вокруг ямы "после пожара" - на следующий день.
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