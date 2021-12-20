В Курске "десятка" нырнула в выкопанную коммунальщиками траншею

Как рассказал владелец "десятки", он заметил "пропасть" в последнюю секунду, но сманеврировать не успел. Машина рухнула вниз и перевернулась на крышу.

«Как выбрался из салона, не помню. Но выбрался сам, уже у края ямы кто-то подал мне руку. Повреждений вроде нет, только шок», - рассказал водитель.