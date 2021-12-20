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В Курске "десятка" нырнула в выкопанную коммунальщиками траншею

В Курске "десятка" нырнула в выкопанную коммунальщиками траншею (5 фото + 2 видео)

Автор:
20 декабря 2021 13:17
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   видео   дтп   коммунальщики   курск   траншея   
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Автомобиль приземлился на крышу, и тем удивительнее, что водитель не только не пострадал, но и смог выбраться из машины самостоятельно.

Вчера вечером на улице Павлова в Курске автомобиль ВАЗ-2110 провалился в вырытую посреди дороги яму, которую выкопали для ремонта теплосетей. Но ремонтировать теперь придётся и автомобиль. И не факт, что здесь нет вины коммунальщиков.

Как рассказал владелец "десятки", он заметил "пропасть" в последнюю секунду, но сманеврировать не успел. Машина рухнула вниз и перевернулась на крышу.


«Как выбрался из салона, не помню. Но выбрался сам, уже у края ямы кто-то подал мне руку. Повреждений вроде нет, только шок», - рассказал водитель.

Некоторые местные жители считают, что ДТП спровоцировали коммунальщики, поскольку на записи с видеорегистратора не видно ни знака "Ремонтные дороги", ни "красных огоньков". По словам местных автолюбителей, светоотражающие элементы и прочие предупреждающие об опасности знаки появились вокруг ямы "после пожара" - на следующий день.

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Метки: ВАЗ   видео   дтп   коммунальщики   курск   траншея   
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4  комментария
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19k
sanchesS80 2 часа назад
Заборчик может и стоял, но его в темноте реально не видно. Нужны как минимум белые/красные пластиковые блоки и заранее, а не в 1 метре от ямы.
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22k
Inter 53 минуты назад
знак обязан был быть выставлен 4.2.2 да еще бы и перед забором конусы со световозвращающими элементами поставить
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7k
Sterling Malory Archer Час назад
На мамонта копали?? Дураки и дороги, продолжение
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
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