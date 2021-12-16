Классно люди развлекаются! Жаль, лёд оказался слишком тонким

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Весёлые покатушки на картинге по замёрзшему руслу реки быстро закончились. Повезло, что всё произошло на мелководье.
Авторский пост
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