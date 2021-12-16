Классно люди развлекаются! Жаль, лёд оказался слишком тонким

FISHKINET
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался 30 любопытных фактов из разных сфер жизни 30 любопытных фактов из разных сфер жизни Зима, холода... Убойный пост, припорошенный снегом Зима, холода... Убойный пост, припорошенный снегом 17 интересных моментов, которые люди успели сфотографировать, когда отправились в поход 17 интересных моментов, которые люди успели сфотографировать,... Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности Женщина купила котенка, но он вырос почти до размера волка и рычит по ночам Женщина купила котенка, но он вырос почти до размера волка и рычит... Любопытный подросток запил ментос колой Любопытный подросток запил ментос колой На заборе тоже пишут: больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой На заборе тоже пишут: больше половины рыбных консервов из сайры... Актер, клоун и просто великий Человек: интересные факты из жизни Юрия Никулина Актер, клоун и просто великий Человек: интересные факты из жизни... 20 интересных и загадочных исторических фото, которые станут понятны только после объяснения 20 интересных и загадочных исторических фото, которые станут... «Вам полагается билет в один конец»: 400 мигрантов выслали из РФ и запретили возвращаться «Вам полагается билет в один конец»: 400 мигрантов выслали из РФ и... Главная Наденька в нашей истории: малоизвестные факты о Надежде Крупской Главная Наденька в нашей истории: малоизвестные факты о Надежде... Мужчина из США 38 лет в одиночку копал туннель, а потом пропал Мужчина из США 38 лет в одиночку копал туннель, а потом пропал 20 сигналов природы, которые предупреждают нас об опасности 20 сигналов природы, которые предупреждают нас об опасности В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским ВККС разрешила возбудить уголовное дело против "золотой судьи" Хахалевой ВККС разрешила возбудить уголовное дело против "золотой судьи"... Отрезвляющий удар Отрезвляющий удар Интересное о фильме "Интердевочка" Интересное о фильме "Интердевочка" Грузоперевозчики пожаловались Путину на подорожание дизтоплива на 20% Грузоперевозчики пожаловались Путину на подорожание дизтоплива на 20%
Главная > Авто 
Классно люди развлекаются! Жаль, лёд оказался слишком тонким

Классно люди развлекаются! Жаль, лёд оказался слишком тонким (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 10:20
Метки: авто   автомир   автоспорт   везение   видео   карт   картинг   лед   
794
1
1
Весёлые покатушки на картинге по замёрзшему руслу реки быстро закончились. Повезло, что всё произошло на мелководье.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: авто   автомир   автоспорт   везение   видео   карт   картинг   лед   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
myymoo Час назад
а где видео как его синего на следующий день выловили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
198
Шурман myymoo Час назад
Судя по льду на улице уже + да и вода теплая , один раз провалился в -30 , офигел от того что вода теплая , правда потом лежал с воспалением легких , от озера до дома примерно 2 км , когда пришел домой выглядел как терминатор :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 17 минут назад
Не эти ребята на снегоходах, летом по этой речке гоняли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
817
Hallo FreeSpace 37 минут назад
Круто , я бы погонял так ))) ну когда получше подмерзнет только )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров 5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров Гоночный «Мустанг» разорвало пополам на драг-полосе: водитель даже не пострадал Гоночный «Мустанг» разорвало пополам на драг-полосе: водитель даже не пострадал Смотрите и слушайте, как в первый раз заводят 70-летний восстановленный «формульный» двигатель V16 Смотрите и слушайте, как в первый раз заводят 70-летний восстановленный «формульный» двигатель V16 Победивший в чемпионате двигатель Ferrari F1 продан на аукционе за 41 тысячу долларов Победивший в чемпионате двигатель Ferrari F1 продан на аукционе за 41 тысячу долларов Нас не догонят! Дрэг-рейсинг на скутерах в Таиланде Нас не догонят! Дрэг-рейсинг на скутерах в Таиланде Пилот NASCAR потерял работу из-за расистского высказывания во время прямого эфира Пилот NASCAR потерял работу из-за расистского высказывания во время прямого эфира
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

706881



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
6
154
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
9-летняя львица обожает своего спасителя
2
46
9-летняя львица обожает своего спасителя
Набирающие популярность
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
9
29
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
1
12
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну спасибо
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#приколы#картинки#юмора#дтп#Жизнь#в мире#автомобили
#фото#животные#люди#новости#кино#Ynews#автомир#Россия#кот#забавно
#ватермарк#интересно#факты#история#СССР#новый год#Разное#Москва#аварии#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться