FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8873 поста • 754 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Грузоперевозчики пожаловались Путину на подорожание дизтоплива на 20%

Грузоперевозчики пожаловались Путину на подорожание дизтоплива на 20% (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 12:49
Сообщество : Автомир
Метки: видеообращение   грузоперевозки   политика   путин   топливо   цены   
1281
2
1

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта попросил президента ввести в стране государственное регулирование цен на нефтепродукты. Но оно, к слову, уже есть.

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин записал видеообращение к президенту Владимиру Путину из-за роста цен на топливо и попросил вмешаться в ситуацию, чтобы «заставить топливные компании умерить свои аппетиты».


Матягин отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и другие госструктуры обвиняют грузоперевозчиков в повышении цен на продукты. Но ведь виноваты в этом не они - дальнобойщики «ездят не на воздухе». По мнению Матягина, если ничего не делать, то дизтопливо к следующему году подорожает ещё больше.


Завершая своё обращение Матягин призвал обратить внимание на опыт других стран в сфере регулирования ценообразования. И привёл в пример США, где правительство дотирует грузоперевозчикам заправку, «чтобы в магазинах резко не поднимались цены на продукты питания».

В России уже работает государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо. В марте 2021 года правительство разработало и внедрило так называемый демпферный механизм, чтобы минимизировать в стране эффект от колебания цен на нефть на мировых рынках.


«Демпферный механизм предполагает обратный акциз для производителей топлива для сдерживания цен на бензин в пределах инфляции. НПЗ получают компенсацию при высоких экспортных ценах на нефть, а при низких должны, наоборот, платить в бюджет. С начала 2021 года оптовая (индикативная) цена на бензин и дизельное топливо, установленная правительством и заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной, из-за чего рентабельность АЗС значительно упала», - цитата из РБК.


То есть при определённых условиях государство доплачивает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок. Но работает этот механизм не всегда гладко.

В апреле в Минэнерго заявляли, что механизм сглаживания цен позволил снизить стоимость АИ-92 на 5 рублей:


«Фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 руб. за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 руб. за литр».


Тем не менее цена на топливо в России привязана к курсу рубля, и его стоимость может не дешеветь вслед за мировыми котировками, отмечал в марте Замглавы Минэнерго Павел Сорокин.


Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: видеообращение   грузоперевозки   политика   путин   топливо   цены   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Сергей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 3 минуты назад
А при чём здесь Путин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Дмитрий 16 минут назад
Проголосовали за едро , поскакали очередной раз на граблях и ещё не довольны - вы же как зомбированное стадо помогали фальсифицировать выборы - теперь расхлёбывайте придурки - будьте вы прокляты и ваши семьи кто голосовал за едро и помогал фальсифицировать
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
cucumber Полчаса назад
Кремлеботы ещё цены на бензин в Европе не скидывали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
368
Гиви 51 минуту назад
Много ли у нас народу который заправляется 92-м?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
368
Гиви EvilHomer 16 минут назад
Я к тому, что держат цену только на 92-й бензин. В процентном соотношении выручка от продажи этого вида топлива небольшая. Вот и рапортуют мы дескать удерживаем цены на бензин.
Основную долю продаж составляет Диз.Топливо. Или частник заправит 20 литров, или фура 500 литров. Условно 1000 рублей, или 25000 рублей.
А еще я не могу понять, почему бензин стоит дешевле солярки? Затрат же больше при производстве бензина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
419
Карл Такойто 55 минут назад
Опять виноваты барыги-спекулянты
А ничего что в РФ 75% в цене топлива это налоги и акцизы,поэтому то же российское топливо в Казахстане например дешевле,по одной простой причине там налогов и акцизов меньше. Ещё и Платон в придачу. Может стоит правильно формулировать вопрос,и спросить а не умерить ли государству свои аппетиты и драть с этой овцы только одну шкуру а не две или три)) Я сомневаюсь что транспортники этого не знают,но поскольку в РФ о таких вещах тем более президента спрашивать нельзя,чего доброго в экстремисты запишут,они спрашивают таким образом- только смысл? Если у вас на заправке дизель стоит 53 рубля,а 40 рублей от этой цены это налоги акцизы НДС и т.д. остаётся 13 руб в которые входит добыча,переработка и заработок нефтяных компаний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий 55 минут назад
А может просто начать как и в СССР, перевозить грузы поездами, а в летний период судами?
К примеру - 2 баржи арбузов накормят всю Москву в сезон. Нахрена эти дальнобои? Из за них одни пробки и дтп!
И из за них же - стоимость товаров растёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 Час назад
Странно, что ребятки вдруг обеспокоились ростом цен... Как-будто раньше их устраивали цены. И "платон". И "пенсионный возраст". И рост цен на продукты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Нескучный сад Час назад
Путин такой: “Ага, ага... И чо там? Тут надо разобраться. Следующий!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
Chuchelo Patamkovoe Олегbl4 59 минут назад
А потом ручку раз и бросил на стол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RRK 2 часа назад
Грузоперевозчики должны отнестись к этому с пониманием, а кто не понимает, тот бузотер и экстремист!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
532
TNs 2 часа назад
СК ещё не заинтересовался этими вопросами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
Chuchelo Patamkovoe 2 часа назад
Жалоба помогла и цены уже резко упали. Всем спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
antonium 2 часа назад
"Демпферный механизм предполагает обратный акциз для производителей топлива для сдерживания цен на бензин в пределах инфляции" - я вот приставил, что дальнобойщику из Твери сказать эту фразу на его возмущения о росте цены на топливо. Сразу в голову прилетит монтировкой)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий 2 часа назад
"это необходииимость......." "без повышения нам ниииикак"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
298
Take_Dimension кот базилий 2 часа назад
Это замкнутый круг. В цену топлива заложена стоимость доставки топлива )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В одном из питерских баров клиентам демонстрируют весьма своеобразную рекламу В одном из питерских баров клиентам демонстрируют весьма своеобразную рекламу Путин уволил директора ФСИН генерала Александра Калашникова Путин уволил директора ФСИН генерала Александра Калашникова Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты "Это разве деньги?": реакция на новый прожиточный минимум в России "Это разве деньги?": реакция на новый прожиточный минимум в России Путин отменил ельцинский указ 1993 года Путин отменил ельцинский указ 1993 года Путин объявил первую неделю ноября нерабочей Путин объявил первую неделю ноября нерабочей
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60892



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Отец с сыном построили музей советских автомобилей на своём деревенском участке: «Москвичи», «Жигули», «Волги»
0
55
Отец с сыном построили музей советских автомобилей на своём деревенском участке:...
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
5
141
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
Набирающие популярность в сообществах
Пикап Excalibur со средним расположением двигателя V8, изготовленный вручную
0
2
Пикап Excalibur со средним расположением двигателя V8, изготовленный вручную
Желтый налет на языке: причины появления, болезни, меры профилактики
0
7
Желтый налет на языке: причины появления, болезни, меры профилактики
Байки из склепа на Красной площади
Байки из склепа на Красной площади
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новогоднее настроение
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#факты#юмора#Ynews#Москва#сарказм#в мире#дтп
#фото#интересно#картинки#люди#интересное#новости#автомобили#смешные#фильм#криминал
#ватермарк#животные#приколы#СССР#Разное#кино#комментарии#подборка#кот#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться