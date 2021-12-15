Грузоперевозчики пожаловались Путину на подорожание дизтоплива на 20%

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин записал видеообращение к президенту Владимиру Путину из-за роста цен на топливо и попросил вмешаться в ситуацию, чтобы «заставить топливные компании умерить свои аппетиты».

Матягин отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и другие госструктуры обвиняют грузоперевозчиков в повышении цен на продукты. Но ведь виноваты в этом не они - дальнобойщики «ездят не на воздухе». По мнению Матягина, если ничего не делать, то дизтопливо к следующему году подорожает ещё больше.

Завершая своё обращение Матягин призвал обратить внимание на опыт других стран в сфере регулирования ценообразования. И привёл в пример США, где правительство дотирует грузоперевозчикам заправку, «чтобы в магазинах резко не поднимались цены на продукты питания».