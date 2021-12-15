Грузоперевозчики пожаловались Путину на подорожание дизтоплива на 20%

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта попросил президента ввести в стране государственное регулирование цен на нефтепродукты. Но оно, к слову, уже есть.
Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин записал видеообращение к президенту Владимиру Путину из-за роста цен на топливо и попросил вмешаться в ситуацию, чтобы «заставить топливные компании умерить свои аппетиты».
Матягин отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и другие госструктуры обвиняют грузоперевозчиков в повышении цен на продукты. Но ведь виноваты в этом не они - дальнобойщики «ездят не на воздухе». По мнению Матягина, если ничего не делать, то дизтопливо к следующему году подорожает ещё больше.
Завершая своё обращение Матягин призвал обратить внимание на опыт других стран в сфере регулирования ценообразования. И привёл в пример США, где правительство дотирует грузоперевозчикам заправку, «чтобы в магазинах резко не поднимались цены на продукты питания».
«Почему у нас, в нефтяной стране, цены за год растут на 18-20%, почти на восемь рублей?», - задаётся вопросом общественник
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В России уже работает государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо. В марте 2021 года правительство разработало и внедрило так называемый демпферный механизм, чтобы минимизировать в стране эффект от колебания цен на нефть на мировых рынках.
«Демпферный механизм предполагает обратный акциз для производителей топлива для сдерживания цен на бензин в пределах инфляции. НПЗ получают компенсацию при высоких экспортных ценах на нефть, а при низких должны, наоборот, платить в бюджет. С начала 2021 года оптовая (индикативная) цена на бензин и дизельное топливо, установленная правительством и заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной, из-за чего рентабельность АЗС значительно упала», - цитата из РБК.
То есть при определённых условиях государство доплачивает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок. Но работает этот механизм не всегда гладко.
В апреле в Минэнерго заявляли, что механизм сглаживания цен позволил снизить стоимость АИ-92 на 5 рублей:
«Фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 руб. за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 руб. за литр».
Тем не менее цена на топливо в России привязана к курсу рубля, и его стоимость может не дешеветь вслед за мировыми котировками, отмечал в марте Замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
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Основную долю продаж составляет Диз.Топливо. Или частник заправит 20 литров, или фура 500 литров. Условно 1000 рублей, или 25000 рублей.
А еще я не могу понять, почему бензин стоит дешевле солярки? Затрат же больше при производстве бензина.
К примеру - 2 баржи арбузов накормят всю Москву в сезон. Нахрена эти дальнобои? Из за них одни пробки и дтп!
И из за них же - стоимость товаров растёт.
2) 100500 мелких торговцев в жизни не скооперируются на подгон баржи, каждый свою фуру себе отдельно закажет.