"Я снял это!": дрифтеры из Первоуральска ради лайков устроили опасный заезд на легковушке

"Сверхразумы" в перевернувшемся авто были отчаянно довольны собой. Удивительно, но на этот раз никто из находившихся в машине не пострадал, несмотря на то, что ни один из дрифтеров не был пристегнут.
Гонки на экстремальной скорости закончились перевернувшимся авто в Первоуральске. Возможно, именно этого и ожидали парни, снимавшие видео для одной из соцсетей.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
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В Управлении ГИБДД по Свердловской области считают, что в погоне за лайками молодые люди часто не думают об опасности, которой подвергают не только себя, но и других. "Последствия могут быть трагичными, и тогда они понесут ответственность, предусмотренную административным или уголовным кодексом. Это в случае, если от действий этих лиц пострадают или погибнут люди, или будет причинен ущерб имуществу других граждан."
Восторг пориджей на видео сложно понять людям более старшего поколения. В соцсети, где дрифтеры опубликовали этот ролик, им уже выставили предупреждение. Тем не менее, видео набрало около 18000 просмотров. Интересно, сколько таких же беспечных тик-токеров захотят повторить этот заезд?
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