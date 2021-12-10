"Я снял это!": дрифтеры из Первоуральска ради лайков устроили опасный заезд на легковушке

В Управлении ГИБДД по Свердловской области считают, что в погоне за лайками молодые люди часто не думают об опасности, которой подвергают не только себя, но и других. "Последствия могут быть трагичными, и тогда они понесут ответственность, предусмотренную административным или уголовным кодексом. Это в случае, если от действий этих лиц пострадают или погибнут люди, или будет причинен ущерб имуществу других граждан."





Восторг пориджей на видео сложно понять людям более старшего поколения. В соцсети, где дрифтеры опубликовали этот ролик, им уже выставили предупреждение. Тем не менее, видео набрало около 18000 просмотров. Интересно, сколько таких же беспечных тик-токеров захотят повторить этот заезд?