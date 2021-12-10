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"Я снял это!": дрифтеры из Первоуральска ради лайков устроили опасный заезд на легковушке

"Я снял это!": дрифтеры из Первоуральска ради лайков устроили опасный заезд на легковушке (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: Первоуральск   авто   видео   дрифт   легковая   перевернулись   премия дарвина   
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"Сверхразумы" в перевернувшемся авто были отчаянно довольны собой. Удивительно, но на этот раз никто из находившихся в машине не пострадал, несмотря на то, что ни один из дрифтеров не был пристегнут.

Гонки на экстремальной скорости закончились перевернувшимся авто в Первоуральске. Возможно, именно этого и ожидали парни, снимавшие видео для одной из соцсетей.

В Управлении ГИБДД по Свердловской области считают, что в погоне за лайками молодые люди часто не думают об опасности, которой подвергают не только себя, но и других. "Последствия могут быть трагичными, и тогда они понесут ответственность, предусмотренную административным или уголовным кодексом. Это в случае, если от действий этих лиц пострадают или погибнут люди, или будет причинен ущерб имуществу других граждан."


Восторг пориджей на видео сложно понять людям более старшего поколения. В соцсети, где дрифтеры опубликовали этот ролик, им уже выставили предупреждение. Тем не менее, видео набрало около 18000 просмотров. Интересно, сколько таких же беспечных тик-токеров захотят повторить этот заезд?

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Метки: Первоуральск   авто   видео   дрифт   легковая   перевернулись   премия дарвина   
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1k
сеньор Леонсио 51 минуту назад
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Максим Максимов 5 минут назад
жаль, что все не подохи
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11k
ЕвгенийДончак 7 минут назад
Я так понимаю, что скоро мы увидим очередное видео с этими недоумками но уже в разделе АД'ок.
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Duke_kir 15 минут назад
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127
Vadim Simakov 17 минут назад
Биомусор. Печально смотреть.
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464
Mr White Man Полчаса назад
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foggen2 Полчаса назад
Я надеюсь премия Дарвина будет им посмертно вручена без других пострадавших........
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7k
Tamdima 41 минуту назад
Я знаю, это братья Епанько!
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Hallo FreeSpace 43 минуты назад
совсем без мозгов ...
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3k
Феликс Дзержинский 44 минуты назад
Дебильтеры.
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1k
Radugananebe 48 минут назад
Идиоты.
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