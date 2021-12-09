Кроссовер взлетел в воздух и несколько раз перевернулся после столкновения с колесом от фуры

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В Сети поделились ужасающим видео момента, когда водитель автомобиля Toyota RAV4 врезался в колесо на шоссе, в результате чего кроссовер взлетел в воздух, а затем несколько раз перевернулся. Видео было недавно снято на автомагистрали I-80 недалеко от Гэри, штат Индиана.
За рулем кроссовера находилась женщина, она поздно заметила возникшее препятствие. Автомобиль взлетел в воздух и сделал три кувырка. Пострадавшая смогла самостоятельно выйти из автомобиля, но пожаловалась на боль в шее.
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