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Кроссовер взлетел в воздух и несколько раз перевернулся после столкновения с колесом от фуры

Кроссовер взлетел в воздух и несколько раз перевернулся после столкновения с колесом от фуры (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 14:53
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   колесо отвалилось   необычное дтп   
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В Сети поделились ужасающим видео момента, когда водитель автомобиля Toyota RAV4 врезался в колесо на шоссе, в результате чего кроссовер взлетел в воздух, а затем несколько раз перевернулся. Видео было недавно снято на автомагистрали I-80 недалеко от Гэри, штат Индиана.

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Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   колесо отвалилось   необычное дтп   
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3  комментария
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Taximaxi Час назад
Молодец что пристегнутая была,а так бы боль была не только в шее ,а во всём теле.Возможно во всем бесчувственном.
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