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Авария дня. : В жутком ДТП под Ростовом погибли три человека

Авария дня. : В жутком ДТП под Ростовом погибли три человека (5 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Land Rover   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе под Ростовом 60-летний водитель Land Rover вылетел на встречную полосу, по касательной задел Hyundai Accent и столкнулся с ВАЗ-2115. В аварии погибли три человека.
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Метки: Land Rover   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   смертельное дтп   
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13  комментариев
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63
Abeille133 3 часа назад
сколько бы ему не дали лет ЛС (а может и не дадут никогда) - он все-равно будет считать себя НЕ виновным в УБИЙСТВЕ людей. Для таких "водителей" самое справедливое наказание -это год-два одиночки в камере 1,5*1,5 и далее этап на лесозаготовки лет на 15. Чтобы потом они никогда не смогли вернуться к своей сытой, пьяной, аморальной жизни.
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42
Kniazeu 4 минуты назад
"ребенка собирали по частям"
Освежевал бы этого "хряка" на месте.
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346
leemur86 Полчаса назад
Хряк вонючий. Надеюсь свою смерть он встретит в тюрьме, после 15 лет заключения.
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554
Сигизмунд Лазаревич Час назад
интересно, а если бы у мужика машина была попроще(хотя куда уж проще если честно) то злобных комментариев от неудачников было бы меньше? Уверен был бы он на уазике, то и половины того хейта не было бы. Ведь это по факту обычное дтп. Дискарь на этом моторе в принципе машина не гоночная, на обгон на этом дизеле особо не пойдёшь... возможно резина дерьмо вот и понесло. Хорошо, что пристёгнут был. Ну а три холодных в жигулятине, там им просто не повезло, на дороге такое случается.
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65k
Нанук Паналык 2 часа назад
Снова трое...И снова в тазу!Питорас из ровера - ни царапины!
В ладе-три трупа!Люди,может пора задуматься!?
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19k
KOSTELLO 3 часа назад
Сейчас дела резонансные и знакомые в прокуратуре сливаются по быстрому обычно.
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15k
Сергей 3 часа назад
Очередной хозяин жизни на иноведре заигрался в дорожный шантаж...
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