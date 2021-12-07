1243
5
1
На трассе под Ростовом 60-летний водитель Land Rover вылетел на встречную полосу, по касательной задел Hyundai Accent и столкнулся с ВАЗ-2115. В аварии погибли три человека.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Погибли молодой 22-летний водитель ВАЗ, его маленькая дочь и подруга семьи. Мать девочки находится в коме, за ее жизнь до сих пор борются врачи.
Водителем «Хендай» чудом не пострадал. Он рассказал, что «Лэнд Ровер» вылетел на встречку неожиданно, прямо перед его машиной. Спасло мужчину только то, что он успел дернуть руль вправо и избежал лобового столкновения.
Ростовчанин с трудом вспоминал ту картину, которую он увидел, выйдя из своей машины. По его словам, ребенка собирали по частям. Удар был такой силы, что у малышки не было шансов выжить.
Ростовчанин с трудом вспоминал ту картину, которую он увидел, выйдя из своей машины. По его словам, ребенка собирали по частям. Удар был такой силы, что у малышки не было шансов выжить.
После случившегося очевидцы стали помогать пострадавшим, собралось много людей, а водитель «Лэнд Ровер» долгое время просто отсиживался в своей машине и разговаривал по телефону. Потом он пересел в машину скорой помощи и не сделал ничего, чтобы как-то помочь остальным участникам ДТП.
По словам ростовчан, он все время говорил о своих связях в прокуратуре области. А затем и вовсе обвинил водителя «Хендай» в том, что тот не уступил ему дорогу.
По словам ростовчан, он все время говорил о своих связях в прокуратуре области. А затем и вовсе обвинил водителя «Хендай» в том, что тот не уступил ему дорогу.
О водителе «Лэнд Ровер» известно, что машину он купил в 2013 год. Ему 60 лет, зовут его Сергей Р. Согласно открытым источникам, это было единственное ДТП, в которое попадал автомобиль. А полный тезка водителя иномарки является бизнесменом и владеет ростовской компанией, торгующей мебелью, коврами и осветительным оборудованием.
В сети родные стали активно публиковать посты, в который отмечали юриста Екатерину Гордон. Правозащитница отреагировала на их просьбы и сообщила, что займется громким делом.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Жуткое ДТП с возгоранием в Тверской области
- Авария дня. Страшное ДТП с шестью жертвами в Челябинской области
- Авария дня. В Самаре машину разорвало пополам
- Авария дня. Поворот не глядя в Тверской области
- Авария дня. Молодая автомобилистка погибла в ДТП в Тверской области
15
Понравилось15
Новости партнёров
Освежевал бы этого "хряка" на месте.
В ладе-три трупа!Люди,может пора задуматься!?
всё эту херня, не было правды в россии и не будет
Вон и другого водителя венит, что тот должен был аннигилироваться при виде Его Высочества.