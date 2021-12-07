После случившегося очевидцы стали помогать пострадавшим, собралось много людей, а водитель «Лэнд Ровер» долгое время просто отсиживался в своей машине и разговаривал по телефону. Потом он пересел в машину скорой помощи и не сделал ничего, чтобы как-то помочь остальным участникам ДТП.



По словам ростовчан, он все время говорил о своих связях в прокуратуре области. А затем и вовсе обвинил водителя «Хендай» в том, что тот не уступил ему дорогу.