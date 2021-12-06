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Курьёзное ДТП с «мотособакой» во дворе

Курьёзное ДТП с «мотособакой» во дворе (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: Мотособака   аварии   авто   видео   дтп   скрылся с места дтп   хруст   
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В Кемерово рулевой мотобуксировщика неожиданно выскочил из-за поворота и задел кроссовер, а после этого поспешил скрыться.

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Метки: Мотособака   аварии   авто   видео   дтп   скрылся с места дтп   хруст   
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6  комментариев
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41k
dima423 Час назад
чето такое ощущение, судя по лицу догоняющего мужика, что этот дурачок щас получит знатных пи*дюлей)))
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3k
Волот 14 минут назад
так, что уехал мото-собачник ? или получил люлей и отдыхает в сугробе ?
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11k
ЕвгенийДончак 59 минут назад
Не ясно: догнали хрустящего 3,14-дора?
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7k
Игорь Час назад
рационализатор
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2k
Bobbus 2 часа назад
Долбоклюй
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