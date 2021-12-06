Курьёзное ДТП с «мотособакой» во дворе

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В Кемерово рулевой мотобуксировщика неожиданно выскочил из-за поворота и задел кроссовер, а после этого поспешил скрыться.
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: Мотособака аварии авто видео дтп скрылся с места дтп хруст
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