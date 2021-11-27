FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8768 постов • 750 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Массовый дрифт поневоле

Массовый дрифт поневоле (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2021 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: видео   дорожники   дрифт   зима   красноярск   
1371
1
1
Пушистый белый снег не всегда приносит людям радость, особенно если эти люди — автомобилисты из Красноярска. Пока все спали, ночной снегопад превратил улицы города в большой ледовый каток.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: видео   дорожники   дрифт   зима   красноярск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Battlecat Час назад
Видно что обычные водители едут нормально, а это все дрифтеры на тазах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Minos 5 минут назад
Автор поста мудак. На видео говнодрифтеры на говнотазах, которые нарушают ПДД и спокойствие граждан звуками своих корыт. Или это их раздолбленные пердаки так звучат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hhwost Полчаса назад
все вы..бываются, жопами вертят, только грузовик едет как умный мальчик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 41 минуту назад
Тазо-дрифтеры с прямотоками выехали размяться и обломать людям сон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
semsi 42 минуты назад
Красиво прошли.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
375
Сергей Викторович 48 минут назад
Что за гон? Сплошные жиги, любимые тачки бомжо-дрифтеров. Совпадение - не думаю. Пост из пальца высосан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Фомич Час назад
Если из 100 машин 3-5 проезжают нормально, то виновата не дорога.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Краюхин Тихон Час назад
Херня какая-то! Кто же газует на льду? Нормальный чел сбрасывает скорость до минимума в таком случае.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
313
Гиви Час назад
Если бы кто-нибудь из них остановился, то был-бы очень хороший замес.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
pssst 2 часа назад
Ну всем в радость, все подгазовывали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Keysfan Black Friday Sale : получите Windows 10 или Windows 11 бесплатно Keysfan Black Friday Sale : получите Windows 10 или Windows 11 бесплатно Приготовление шашлыка не задалось с самого начала Приготовление шашлыка не задалось с самого начала Изменила с Игорешкой: мужчина разбил чужой автомобиль во время семейной ссоры Изменила с Игорешкой: мужчина разбил чужой автомобиль во время семейной ссоры Почти получилось: попытка дрифта на бронетранспортере Почти получилось: попытка дрифта на бронетранспортере В Красноярске мальчика снесло потоком дождевой воды В Красноярске мальчика снесло потоком дождевой воды Блудный кот возвращается домой Блудный кот возвращается домой
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16526



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мужчина неопределённой национальности жестоко избил трёх девушек в астраханском кафе
0
377
Мужчина неопределённой национальности жестоко избил трёх девушек в астраханском кафе
Загадка Долины смерти
5
96
Загадка Долины смерти
Набирающие популярность в сообществах
Фурор
0
10
Фурор
Что объединяет конфеты, торт и зефир?
1
3
Что объединяет конфеты, торт и зефир?
Неожиданный исход одного собеседования
Неожиданный исход одного собеседования
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#новости#кино#интересное#картинки#Жизнь#комментарии#фотографии
#Юмор#прикол#животные#подборка#аварии#автомобили#автомир#природа#приколы#шоу бизнес
#интересно#ватермарк#Россия#дтп#история#авто аварии#Ynews#истории#СССР#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться