Массовый дрифт поневоле

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Пушистый белый снег не всегда приносит людям радость, особенно если эти люди — автомобилисты из Красноярска. Пока все спали, ночной снегопад превратил улицы города в большой ледовый каток.
Дорожники вовремя не посыпали скользкую дорогу на перекрёстке Робеспьера и Карла Маркса, и водителям пришлось спешно изучать основы вождения в экстремальных условиях. Так сказать, экспресс-курс от коммунальных служб Красноярска.
Каким-то чудом обошлось без аварий. Но видео получилось красивым.
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Метки: видео дорожники дрифт зима красноярск
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