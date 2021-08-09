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В Красноярске мальчика снесло потоком дождевой воды

В Красноярске мальчика снесло потоком дождевой воды (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 08:55
Метки: видео   дети   красноярск   ливень   наводнение   потоп   
328
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Мальчика унесло сильным потоком дождевой воды. Ему безуспешно попытались помочь другие ребята. В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог выбраться на сушу.

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Метки: видео   дети   красноярск   ливень   наводнение   потоп   
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5  комментариев
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16k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Повезло, что не попал в какой-нибудь канализационный люк или не напоролся на что-то острое. Таким потоком воды несет всё подряд, в том числе острые палки и ветки.
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−35
Петр Давыдов Полчаса назад
Прикиньте как стремно, наверное жизнь перед глазами пролетела.
Мелкий ты и стихия.
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1k
abusafam 38 минут назад
а где видео?
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2k
Заряд бодрости 38 минут назад
это не очень то смыло. Вот на этом видео смыло https://piter.tv/event/V_Indii_sem_yu_iz_5_chelov/https://piter.tv/event/V_Indii_sem_yu_iz_5_chelov/
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98k
дедушка ленина 58 минут назад
Мальчики живут опасно.
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