В Красноярске мальчика снесло потоком дождевой воды

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Мальчика унесло сильным потоком дождевой воды. Ему безуспешно попытались помочь другие ребята. В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог выбраться на сушу.
Авторский пост
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Метки: видео дети красноярск ливень наводнение потоп
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