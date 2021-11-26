«Клоуны на дороге создают аварийные ситуации», — автомобилистка улетела в бордюр и винит в этом другого водителя

Автомобилистка сообщает: "Вот такие клоуны на дороге создают аварийные ситуации... обезьяны без мозгов, которым вложили видимо с похмельного утра баранку в руки или по каким либо другим причинам он свое никчемное туловище посадил в авто... и всю дорогу передвигаясь меньше 20 км... а потом создавая помехи на дороге. Когда люди едут в школы, сады, на работу... таким видимо некуда торопиться. И из-за этой, простите обезьяны мы с дочерью чудом остались живы... да чтобы у него его ведро завтра сгнило Простите - эмоции..."