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«Клоуны на дороге создают аварийные ситуации», — автомобилистка улетела в бордюр и винит в этом другого водителя

«Клоуны на дороге создают аварийные ситуации», — автомобилистка улетела в бордюр и винит в этом другого водителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   занос   яжемать   
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В городе Иваново женщина на автомобиле с регистратором вылетела с дороги, пытаясь опередить попутную ВАЗовскую «десятку». Теперь она утверждает, что аварию спровоцировал именно водитель «Лады».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   занос   яжемать   
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8  комментариев
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965
Денис Федоров Час назад
ахахаххах вот дура...
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65
All_Ex 3 минуты назад
Авто, судя по манере, походу задний привод. Не нужно было резких движений. Всего то нужно было газ и тормоз отпустить. Обделались легким испугом, а могли бы и камазом переехать.
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27k
EvilHomer Полчаса назад
То что тошноты бесят, не кто не отрицает, но вылететь в кювет это только ваше решение и тошнот нут не при чём.
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5k
Борис Карабанов 46 минут назад
Ну, как всегда, виноваты "тошноты", дорожники, погода и т.д. по списку, в котором нет места "я".
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29k
Fat Lynx 46 минут назад
из серии "виноваты все вокруг кроме меня!"
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5k
Roman Час назад
Мамашки, развозящие детей по школам и садам - бич наших городов.
Что они творят паркуясь во дворах, прилегающих к школам-садикам, вообще уму непостижимо.
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5k
Максим Час назад
Я так понял обезьяну она не там ищет. Сама не справилась с управлением, но винит окружающих?)
Впрочем ничего нового.
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