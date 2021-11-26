«Клоуны на дороге создают аварийные ситуации», — автомобилистка улетела в бордюр и винит в этом другого водителя

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В городе Иваново женщина на автомобиле с регистратором вылетела с дороги, пытаясь опередить попутную ВАЗовскую «десятку». Теперь она утверждает, что аварию спровоцировал именно водитель «Лады».
Автомобилистка сообщает: "Вот такие клоуны на дороге создают аварийные ситуации... обезьяны без мозгов, которым вложили видимо с похмельного утра баранку в руки или по каким либо другим причинам он свое никчемное туловище посадил в авто... и всю дорогу передвигаясь меньше 20 км... а потом создавая помехи на дороге. Когда люди едут в школы, сады, на работу... таким видимо некуда торопиться. И из-за этой, простите обезьяны мы с дочерью чудом остались живы... да чтобы у него его ведро завтра сгнило Простите - эмоции..."
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Что они творят паркуясь во дворах, прилегающих к школам-садикам, вообще уму непостижимо.
Впрочем ничего нового.