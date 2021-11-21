Под Петербургом во время ДТП из багажника выпал труп

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Немногочисленные водители, ехавшие ранним воскресным утром по трассе А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти, оказались очевидцами странной аварии.
Mitsubishi Galant врезалась в отбойник и из открывшегося от удара багажника выпал труп. Водитель и пассажир, выбравшись из салона поспешили скрыться в ближайшем лесу.
Приехавшие на место ДТП сотрудники полиции обнаружили, кроме тела мужчины, тряпки, пару лопат, верёвки и мешки. Все улики указывали на то, что от трупа планировалось избавиться.
Буквально через несколько часов подозреваемые в убийстве были задержаны. Ими оказались двое мужчин 1995 и 1998 года рождения.
В ходе допроса выяснилось, что незадачливые убийцы решили выяснить отношения со своей жертвой, 50-летним работником небольшой мастерской по ремонту автомобилей. В гаражном кооперативе «Лагуна» парни устроили драку, в ходе которой бизнесмену перерезали горло. Испугавшись, они под покровом ночи решили скрыть следы своего преступления.
Преступники подожгли бокс, в котором совершили убийство. Сгорело две машины, находившихся в ремонте.
Пока полыхал пожар, они угнали машину, принадлежавшую знакомому убитого. Положили тело в багажник и отправились его закапывать, но удача была не на их стороне.
В настоящий момент делом занимается СК.
Пока полыхал пожар, они угнали машину, принадлежавшую знакомому убитого. Положили тело в багажник и отправились его закапывать, но удача была не на их стороне.
В настоящий момент делом занимается СК.
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То расчлененки , то тайная частная тюрьма , то еще чего изощренное .