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Под Петербургом во время ДТП из багажника выпал труп

Под Петербургом во время ДТП из багажника выпал труп (3 фото + 2 видео)

Автор:
21 ноября 2021 13:27
Сообщество : Аварии
Метки: Ленобласть   бизнесмен   видео   дтп   труп   убийство   
1072
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Немногочисленные водители, ехавшие ранним воскресным утром по трассе А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти, оказались очевидцами странной аварии.

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Метки: Ленобласть   бизнесмен   видео   дтп   труп   убийство   
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21  комментарий
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Просто расчленить нечем было. А выкидывать труп целиком в Петербурге - моветон.
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19k
BiZ Минуту назад
распилить не догадались - пришлось везти..
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2k
Яков Минуту назад
Это же Моргенштерн с биланом!
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27k
Aqueronte 13 минут назад
Самая питерская новость за последнее время.
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9k
kaboza 23 минуты назад
он по кусочкам выпадал?
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19k
иванов дмитрий 44 минуты назад
Если смотреть по новостям , страшнее города чем Питер в России нет.
То расчлененки , то тайная частная тюрьма , то еще чего изощренное .
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5k
Борис Карабанов 49 минут назад
Одно и то же каждый день. Ничего нового. Серые будни: перестрелки, поножовщины, массовые драки, миллиардные хищения и трупы, трупы, трупы...
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11k
Kucher Час назад
Какой-то неправильный для Питера труп - единым куском, а не по частям.
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37k
Лесли 🥰 Час назад
двое мужчин 1995 и 1998 года рождения. Мужчины бл*я)))
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379
SHAGREEN 2 часа назад
Татуха на роже - "знак качества"
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6k
Ruk 2 часа назад
хотелось бы узнать причину эдакой неприязни к владельцу автомастерской. каюсь - мне пару раз очень хотелось прибить ремонтников и спалить их шарашки
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58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
тату на морде сразу все объясняет . дегенераты .
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37k
Франц Лефорт 2 часа назад
Как-то не по Питерски. А где расчленёнка?
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482
Алексей Маз Франц Лефорт 2 часа назад
Не успели..
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482
Алексей Маз Варакин Алексей 42 минуты назад
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