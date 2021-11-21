Под Петербургом во время ДТП из багажника выпал труп

Преступники подожгли бокс, в котором совершили убийство. Сгорело две машины, находившихся в ремонте.

Пока полыхал пожар, они угнали машину, принадлежавшую знакомому убитого. Положили тело в багажник и отправились его закапывать, но удача была не на их стороне.

В настоящий момент делом занимается СК.

