Попытка изобрести полноценный «автопилот» при помощи бутылки закончилась аварией

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Адаптивный круиз-контроль и система удержания по полосам еще не совершенны на сегодняшний день, поэтому многие автопроизводители запрещают водителю убирать руки с руля на долгое время. Однако, находятся и изобретательные товарищи...
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У знакомого так сервис чуть не загнулся: "Мы ремонтируем только японцев". В итоге соседние гараж-монтажи процветали, а он с напарником хер без соли жрал, 5-6 машин в месяц. Наступил на горло своему принципу "кроме японок машин не существует", и за два года поднялся нормально.