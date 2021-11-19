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Попытка изобрести полноценный «автопилот» при помощи бутылки закончилась аварией

Попытка изобрести полноценный «автопилот» при помощи бутылки закончилась аварией (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: Peugeot   авто   автомир   автомобили   автопилот   видео   круиз-контроль   слабоумие и отвага   
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Адаптивный круиз-контроль и система удержания по полосам еще не совершенны на сегодняшний день, поэтому многие автопроизводители запрещают водителю убирать руки с руля на долгое время. Однако, находятся и изобретательные товарищи...

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Метки: Peugeot   авто   автомир   автомобили   автопилот   видео   круиз-контроль   слабоумие и отвага   
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12  комментариев
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17k
Serg2001 2 часа назад
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269
Гиви 3 минуты назад
Туда ему и дорога.
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Комментарий удален
−19
10k
☾ Атеист ☽ 15 минут назад
зато теперь будет время обдумать свою лень)) Вообще эти все автопилоты, контроль по полосам та еще лотерейка. Заглючит и капец. Все это может хорошо работает при наличии отличной разметки и отсутствию внештатных ситуаций. Руки на руле - надежней всего))
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139
El Babuino 18 минут назад
Название песни звучит зловеще на фоне происходящего.
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16k
Пронька Грезной Полчаса назад
вот что бывает, когда ишаковод за руль садится
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7k
Позитив Полчаса назад
идиот
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454
Нестеров Антон 47 минут назад
Зато сколько анреналинчику хапнул, пару кирпичей убирать точно будет с заднего сиденья
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1k
Lovels Travel 59 минут назад
Вполне ожидаемо
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9k
kaboza Час назад
Правильно на автосервисе по соседству написано, машины с шестернками на капоте, нездоровыми кошками и 3.14здой на решетке не ремонтируем.
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