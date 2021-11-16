Удлиненный и бронированный: президент Франции получил новый кроссовер DS7 Crossback

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Эммануэль Макрон получил новый служебный автомобиль - это специальный DS 7 Crossback Elysee. Давайте посмотрим на эту эксклюзивную версию, предназначенную для президента Франции.
Марка DS показала новый кроссовер DS 7 Crossback Elysee для президента Франции Эмманюэля Макрона. Он сменил автомобиль той же модели, поступивший в президентский гараж в 2017 году, но отличается более масштабными доработками.
Новую машину удлинили на 200 миллиметров. Общая длина — 4790 миллиметров. Это позволило сделать просторнее задний ряд кроссовера.
Вместо стандартных кресел на втором ряду установлены «капитанские», разделённые стационарным подлокотником. Они оснащены электроприводом, подогревом и вентиляцией. Сзади предусмотрены также держатели для документов, порты USB и беспроводная зарядка для смартфонов.
Внешне президентский DS 7 Crossback Elysee отличается наличием флагштоков на передних крыльях, спецсигналами за решёткой радиатора и набором шильдиков с французским триколором. Кузов окрашен в цвет Ink Blue, при этом 20-дюймовые диски выполнены в чёрном цвете. Можно заметить также, что у кроссовера бронированные стёкла, однако подробностей о степени защиты нет.
Новый автомобиль для лидера Франции оснащён гибридной силовой установкой. Это 1,6-литровая «турбочетвёрка» в сочетании с электромотором на задней оси. Совокупная мощность достигает 300 л.с. — столько же у серийного кроссовера в этой модификации.
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Метки: Citroen авто автомир автомобили видео
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