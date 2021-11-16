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Удлиненный и бронированный: президент Франции получил новый кроссовер DS7 Crossback

Удлиненный и бронированный: президент Франции получил новый кроссовер DS7 Crossback (12 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: Citroen   авто   автомир   автомобили   видео   
738
12
1
Эммануэль Макрон получил новый служебный автомобиль - это специальный DS 7 Crossback Elysee. Давайте посмотрим на эту эксклюзивную версию, предназначенную для президента Франции.

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Метки: Citroen   авто   автомир   автомобили   видео   
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17  комментариев
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5k
Ya Час назад
Вот для чего ему это чудо? Он что собрался в деревню ездить со своей старушкой? И сам будет за рулем?
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7k
Позитив 23 минуты назад
только чот что то мотор слабоват имхо
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162
Paul Zibert Полчаса назад
А цена какая?
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1k
Сергей 40 минут назад
Да и хрен с ним, что ситроен. не мерседес. И не роллс ройс. И не кадиллак. А что 1,6 гибрид.. Так там мож этот 1,6 чисто батарейки заряжает.А метелит электромотор. Мало инфы
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21k
Inter 51 минуту назад
ситроен???
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9k
kaboza 2 часа назад
а че стреч из логана не замутили
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30k
Седой 2 часа назад
1,6 литра мотор пусть даже гибридный, это не серьезно для президентского автомобиля. Они бы еще смарт удлинили для него
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
надеюсь 1.6 это не тот самый турбо мотор , который ставили на ситроен?)))))) EP6 вроде называется. который после 50 тк нужно капиталить)))))))))))
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−4
Николай Слава Андреев Час назад
ЕР6 с 12 года легко преодолевает далеко за 200тк
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1k
max 2 часа назад
В колесной базе похоже косяк, база скорее 3 нежели 2 метра. интересно сколько весит это чудо.
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34k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
На кроссовер смотреть не стал. Не на что. А Макарона я понимаю. Чёрных и арабов в стране столько , что кишки этому ублюдку могут выпустить моментально. Вон , от белых по сусалам уже не раз отгребал...Страшно подумать, что с ним будет если рядом чурка окажется.
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