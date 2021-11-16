Удлиненный и бронированный: президент Франции получил новый кроссовер DS7 Crossback

Внешне президентский DS 7 Crossback Elysee отличается наличием флагштоков на передних крыльях, спецсигналами за решёткой радиатора и набором шильдиков с французским триколором. Кузов окрашен в цвет Ink Blue, при этом 20-дюймовые диски выполнены в чёрном цвете. Можно заметить также, что у кроссовера бронированные стёкла, однако подробностей о степени защиты нет.