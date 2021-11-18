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Авария дня. Кадры страшного ДТП в Амурской области

Авария дня. Кадры страшного ДТП в Амурской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 ноября 2021 10:53
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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На трассе в Архаринском районе водитель Toyotа Allion, выехал на встречную полосу, чтобы обогнать большегруз Scania. Возвращаясь в свою полосу, он столкнулся со встречной Honda Civic, водитель которой, судя по всему, пытался избежать с ним столкновения.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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33k
Опаньки 2 часа назад
А ведь хонде было достаточно просто немного сбросить газ ((
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1k
Николай 19 минут назад
Водитель цивика испугавшись тойоту прижался к правой части дороги и цепанул обочину правыми колёсами, от этого его и закрутило.
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7k
bum-bum Полчаса назад
По видео нет однозначного ответа кто виноват. Для начала надо установить причину потери управляемости хондой. Вполне возможно, что хонду занесло по собственным причинам, а далее просто трагическое стечение обстоятельств. Никого не буду оправдывать, но причинно-следственную связь должны установить эксперты, а не автор топика и комментаторы.
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14k
Михаил Гривин 37 минут назад
Нарушитель на Тойоте, но, по сути, водитель Цивика убил себя и свою подругу. Сколько я этих ДТП перевидал, когда начинают неумело уходить от столкновения - и улетают под встречку. Перестали учить просто "тормозить до последнего". Я недавно в похожей ситуации потерял зеркало и получил немного повреждений по бочине - зато все живы, а обгоняйло платил за ремонт. Просто тормозил до упора и под конец бросил тормоз и принял слегка правее.

Вообще виноваты отчасти автошколы: они должны учить адекватно реагировать на такие ситуации. Тормози до упора, под конец плавно смещайся вправо. Видишь, что [мат] - улетай в кювет МОРДОЙ, что б не кувыркаться. Судя по резко дергающим руль людям (при чем даже в ситуациях, когда это не требуется) - вообще учить ездить перестали, тупо корочки выписывают и всё. А автошколы за это дрюкать должны, курсанты внутренние экзамены проходят и получают сертификат о окончании курсов - вот за повышенную аварийность вчерашних курсантов надо дрючить автошколы, может, тогда народу убиваться будет меньше
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40k
dima423 2 часа назад
к сожалению водителя тойоты вряд ли получится признать виноватым... хотя основной первопричиной дтп конечно он является ну и плюс неопытность водителя хонды...
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