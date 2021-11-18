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На трассе в Архаринском районе водитель Toyotа Allion, выехал на встречную полосу, чтобы обогнать большегруз Scania. Возвращаясь в свою полосу, он столкнулся со встречной Honda Civic, водитель которой, судя по всему, пытался избежать с ним столкновения.
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Также, труп кота заметили возле искореженной машины, труп собаки — на проезжей части.
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Вообще виноваты отчасти автошколы: они должны учить адекватно реагировать на такие ситуации. Тормози до упора, под конец плавно смещайся вправо. Видишь, что [мат] - улетай в кювет МОРДОЙ, что б не кувыркаться. Судя по резко дергающим руль людям (при чем даже в ситуациях, когда это не требуется) - вообще учить ездить перестали, тупо корочки выписывают и всё. А автошколы за это дрюкать должны, курсанты внутренние экзамены проходят и получают сертификат о окончании курсов - вот за повышенную аварийность вчерашних курсантов надо дрючить автошколы, может, тогда народу убиваться будет меньше