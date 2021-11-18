На трассе в Архаринском районе водитель Toyotа Allion, выехал на встречную полосу, чтобы обогнать большегруз Scania. Возвращаясь в свою полосу, он столкнулся со встречной Honda Civic, водитель которой, судя по всему, пытался избежать с ним столкновения.