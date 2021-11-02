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В Подмосковье водитель «ГАЗели» сдавал назад и сбил двух мужчин

В Подмосковье водитель «ГАЗели» сдавал назад и сбил двух мужчин (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   пешехода сбили   
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В Лобне в жилой зоне у одного из подъездов водитель «ГАЗели» совершил наезд на двух мужчин.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   пешехода сбили   
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8  комментариев
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9k
Vacony 2 часа назад
не даром эта зона зовется - мертвой зоной... там не видно реально никак...
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1k
Bob 9 минут назад
Опять водитель из джунглей. Еще и с предъявой выбежал, орать что то начал, руками махать
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5k
Echo 37 минут назад
А где фа-фа перед сдачей назад ?
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9k
Alex Djeff 53 минуты назад
Судя по видео, водитель их не видел. Вот так недорогая камера заднего вида может спасти жизнь и избавить от проблем.
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961
Ольга Час назад
Зачем на такой скорости назад сдавать?
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8k
БарНалей 2 часа назад
Статус дороги не очень понятен. Судя по знаку "уступи дорогу" это не пешеходная зона, а дублер. И очень похоже на одностороннее движение. Но, то как припаркованы автомобили, и въезд грузовозова "на встречку" меня смущает. Если это проезжая часть, то нехрен стоять на проезжей части.
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