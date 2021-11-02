В Подмосковье водитель «ГАЗели» сдавал назад и сбил двух мужчин

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В Лобне в жилой зоне у одного из подъездов водитель «ГАЗели» совершил наезд на двух мужчин.
Второй пострадавший отделался ушибами.
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