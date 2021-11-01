Водитель «Порше» отвлекся от дороги и протаранил автобус

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В Красногвардейском районе Петербурга водитель Porsche протаранил пассажирский автобус, который высаживал людей на остановке.
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Метки: Porsche аварии авто авто аварии видео дтп нелепое дтп
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