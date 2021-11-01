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Водитель «Порше» отвлекся от дороги и протаранил автобус

Водитель «Порше» отвлекся от дороги и протаранил автобус (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 13:57
Сообщество : Аварии
Метки: Porsche   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   нелепое дтп   
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В Красногвардейском районе Петербурга водитель Porsche протаранил пассажирский автобус, который высаживал людей на остановке.

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Метки: Porsche   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   нелепое дтп   
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2  комментария
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parallax Час назад
Раз есть деньги на порше, то и на ремонт автобуса найлутся.
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Совранский 2 часа назад
Надеюсь люди не пострадали?
а ВодЯтлу досталось по башке подушкой!
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