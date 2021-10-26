До конца года Госдума примет закон об отмене обязательного техосмотра для автолюбителей

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Законотворцы поддержали проект, по которому для водителей-физлиц прохождение ТО станет необязательным. Но есть и исключения.
Сегодня в Комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры одобрили законопроект об отмене обязательного технического осмотра авто для большинства автолюбителей. Autonews разъясняет подробности документа и заверяет, что думцы примут закон в окончательном чтении уже к концу текущего года.
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Глава комитета Евгений Москвичев пояснил, что после принятия закона автовладельцы будут иметь право обращаться за проведением техосмотра по личному желанию.
Для кого из владельцев частных авто и мотоциклов правило обязательного прохождения ТО остается в силе? Для тех, кто осуществляет постановку на учет при смене собственника и исключительно тогда, когда эти транспортные средства старше четырех лет. Другая ситуация — внесение изменений в конструкцию либо замена основных агрегатов — тоже будет требовать прохождения ТО.
Для кого из владельцев частных авто и мотоциклов правило обязательного прохождения ТО остается в силе? Для тех, кто осуществляет постановку на учет при смене собственника и исключительно тогда, когда эти транспортные средства старше четырех лет. Другая ситуация — внесение изменений в конструкцию либо замена основных агрегатов — тоже будет требовать прохождения ТО.
«Эта процедура уже не является гарантом безопасности. Владельцы транспортных средств проходят процедуру обязательного техосмотра исключительно для приобретения полиса ОСАГО», — резюмировал Москвичев.
В пояснительной записке отмечается, что владельцы и так обязаны следить за исправностью авто. Это требования ПДД. Что касается международных обязательств страны, то Конвенцией о дорожном движении предписывается организация обязательных периодических ТО лишь для автобусов и грузовых автомобилей с максимальной массой свыше 3,5 тонн. А также для прицепов к ним.
В пояснительной записке отмечается, что владельцы и так обязаны следить за исправностью авто. Это требования ПДД. Что касается международных обязательств страны, то Конвенцией о дорожном движении предписывается организация обязательных периодических ТО лишь для автобусов и грузовых автомобилей с максимальной массой свыше 3,5 тонн. А также для прицепов к ним.
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А ОСАГО будут продавать и выплачивать (тьфу-тьфу-тьфу) если владелец машины слегка экономный и не сделал техосмотр? Или как я думаю? Или как всегда?