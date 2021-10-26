До конца года Госдума примет закон об отмене обязательного техосмотра для автолюбителей

Глава комитета Евгений Москвичев пояснил, что после принятия закона автовладельцы будут иметь право обращаться за проведением техосмотра по личному желанию.



Для кого из владельцев частных авто и мотоциклов правило обязательного прохождения ТО остается в силе? Для тех, кто осуществляет постановку на учет при смене собственника и исключительно тогда, когда эти транспортные средства старше четырех лет. Другая ситуация — внесение изменений в конструкцию либо замена основных агрегатов — тоже будет требовать прохождения ТО.