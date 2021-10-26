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До конца года Госдума примет закон об отмене обязательного техосмотра для автолюбителей

До конца года Госдума примет закон об отмене обязательного техосмотра для автолюбителей (3 фото)

Автор:
26 октября 2021 20:05
Сообщество : Автомир
Метки: Конец года   авто   госдума   законопроект   обязательный   отменят   примут   техосмотр   
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Законотворцы поддержали проект, по которому для водителей-физлиц прохождение ТО станет необязательным. Но есть и исключения.
Сегодня в Комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры одобрили законопроект об отмене обязательного технического осмотра авто для большинства автолюбителей. Autonews разъясняет подробности документа и заверяет, что думцы примут закон в окончательном чтении уже к концу текущего года.
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Глава комитета Евгений Москвичев пояснил, что после принятия закона автовладельцы будут иметь право обращаться за проведением техосмотра по личному желанию.

Для кого из владельцев частных авто и мотоциклов правило обязательного прохождения ТО остается в силе? Для тех, кто осуществляет постановку на учет при смене собственника и исключительно тогда, когда эти транспортные средства старше четырех лет. Другая ситуация — внесение изменений в конструкцию либо замена основных агрегатов — тоже будет требовать прохождения ТО.
«Эта процедура уже не является гарантом безопасности. Владельцы транспортных средств проходят процедуру обязательного техосмотра исключительно для приобретения полиса ОСАГО», — резюмировал Москвичев.

В пояснительной записке отмечается, что владельцы и так обязаны следить за исправностью авто. Это требования ПДД. Что касается международных обязательств страны, то Конвенцией о дорожном движении предписывается организация обязательных периодических ТО лишь для автобусов и грузовых автомобилей с максимальной массой свыше 3,5 тонн. А также для прицепов к ним.

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Метки: Конец года   авто   госдума   законопроект   обязательный   отменят   примут   техосмотр   
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8  комментариев
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Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
одну кормушку прикрыли, значит откроют две новые.
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Алексей Попов Полминуты назад
А что был обязательный техосмотр автолюбителей? :-)
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3k
Ewgeny 21 минуту назад
А можно вопрос с задней парты?
А ОСАГО будут продавать и выплачивать (тьфу-тьфу-тьфу) если владелец машины слегка экономный и не сделал техосмотр? Или как я думаю? Или как всегда?
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584
Карл Такойто 49 минут назад
Круто,теперь автовладельцы будут избавлены от покупки диагностической карты,а это экономия целых 800руб. в год или сколько она там стоит по последним данным,плюс экономия бумаги а значит вклад в сохранение лесов Тайги
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92
Anton Poldnev Карл Такойто 17 минут назад
Это если ты покупаешь леваком. Тогда см выше. Нах он в конечном итоге не нужен. А если ты будешь готовить ТС к техосмотру по честному, то хрен ты обойдёшься 800р. Простой пример из личного опыта. В прошлом году купил мот. Какой-то из прошлых хозяев поменял головной свет. Вместо родного поставил линзы с ангельскими глазками. Вроде типа понтово. Приехал на ТО. Ребята меня завернули. "Не соответствует конструкции мотоцикла". Пришлось искать. Б/у родная блокфара 15000. Плюс у меня стоит полный прямоток фирменный Two brothers. Еле еле их уговорил чтобы ещё и выхлоп родной не искать. Стоит клетка безопасности и слайдеры. Всё долой. Неположено. Глубину протектора замеряли. Благо, что резина свежая. А так заднее в районе 8-10 и перед в районе 6-8. Вроде и поездить ещё можно, а по нормам уже не вкатывает. И таких косяков, которые за собой влекут траты, миллион просто. Так что 800, ага...
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92
Anton Poldnev Карл Такойто 16 секунд назад
Естественно фикция. Я и не спорю.
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2k
Sergius SPb 52 минуты назад
Заи.. Задостали уже туда-сюда решать.
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