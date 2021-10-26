Этот кабриолет Ford Mustang 1966 года феноменален, но цена соответствующая

404
15
Полностью модифицированный Ford Mustang 1966 года был выставлен на продажу на eBay, но для его покупки любой заинтересованной стороне потребовалось бы почти полмиллиона долларов.
Кабриолет был полностью отреставрирован и модифицирован в мастерской CMX Customs в Южной Каролине (США).
Он сделан на базе Ford Mustang 1966 года. От которого сохранился лишь кузов. Шасси современное от Art Morrison. Рулевое с электроусилителем. Тормоза от Baer.
×
Под капотом 5,0-литровый V8 Coyote от Ford Performance мощностью 460 л.с. Работает он в паре 6-ступенчатой "механикой" от Tremec.
Однако аукцион закончился и, похоже, машину не продали. Может быть, эта предложенная цена в 419 900 долларов в конце концов была слишком маленькой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ford Fairlane 500 Skyliner: первый автомобиль со складной крышей
- Porsche Gulf Signature Edition от Everrati — 500 электрических «лошадей»
- Прекрасный рестомод Singer “Brooklyn Commission” Porsche 911
- Крутой рестомод Dodge Power Wagon 1949 года
- Mercedes-Benz 1968 года получил двигатель и интерьер от современного Mercedes AMG C63S
Метки: авто автомир автомобили кабриолет рестомод
15
Понравилось15
Новости партнёров