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Этот кабриолет Ford Mustang 1966 года феноменален, но цена соответствующая

Этот кабриолет Ford Mustang 1966 года феноменален, но цена соответствующая (15 фото)

Автор:
26 октября 2021 09:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   кабриолет   рестомод   
404
15
Полностью модифицированный Ford Mustang 1966 года был выставлен на продажу на eBay, но для его покупки любой заинтересованной стороне потребовалось бы почти полмиллиона долларов.
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Метки: авто   автомир   автомобили   кабриолет   рестомод   
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ezh28 2 минуты назад
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