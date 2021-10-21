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Mercedes развернуло на 360 градусов в результате аквапланирования, но касания с отбойником удалось избежать

Mercedes развернуло на 360 градусов в результате аквапланирования, но касания с отбойником удалось избежать (1 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
21 октября 2021 15:06
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   аквапланирование   везение   видео   
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Водитель этого Mercedes-Benz E-Class должен благодарить своих ангелов хранителей за то, что они были рядом и не позволили повредить машину после эффектного разворота на шоссе в Тайване.

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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   аквапланирование   везение   видео   
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5  комментариев
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5k
Алексей 2 часа назад
Повезло, обделался легким испугом.
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Pabl V. S. Час назад
Говорят, он до сих пор ищет свой съезд
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Inter 2 часа назад
да какое нафиг аквапланирование,это съемка трюка с машины рега!!
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SuperTroll 2 часа назад
Просто ему нужно было срочно повернуть в съезд))
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