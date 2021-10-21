Mercedes развернуло на 360 градусов в результате аквапланирования, но касания с отбойником удалось избежать

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Водитель этого Mercedes-Benz E-Class должен благодарить своих ангелов хранителей за то, что они были рядом и не позволили повредить машину после эффектного разворота на шоссе в Тайване.
В ролике, который был записан на видеорегистратор следовавшей позади машины, видно, что Мерседес двигался на достаточно высокой скорости. В какой-то момент шины не справились с обилием воды на дороге — седан повело в сторону, после чего дважды развернуло.
При этом машина переместилась от одного края дороги к другому и оказалась на съезде, едва не врезавшись в отбойник. В конце ролика видно, что водитель не стал останавливаться и продолжил движение, отчего создаётся впечатление, будто это был запланированный манёвр.
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