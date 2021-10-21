Mercedes развернуло на 360 градусов в результате аквапланирования, но касания с отбойником удалось избежать

При этом машина переместилась от одного края дороги к другому и оказалась на съезде, едва не врезавшись в отбойник. В конце ролика видно, что водитель не стал останавливаться и продолжил движение, отчего создаётся впечатление, будто это был заплани­рованный манёвр.

2021-10-21T15:06:39+03:00