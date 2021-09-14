Редчайшее купе Brabus 6.9 V12 выставлено на продажу в Нидерландах

Прелесть в том, что то, что мы считали непристойным в 90-е, теперь стало изящным и эксклюзивным. Красивые обода Monoblock идеальны, а подвеска занижена очень гармонично. Также приятно, что кузов окрашен в единый цвет, а не в нелепое сочетание цветов, как это модно сегодня. Это делает его визуально еще более объёмным и менее старомодным.