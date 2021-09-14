Редчайшее купе Brabus 6.9 V12 выставлено на продажу в Нидерландах

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Некоторые события случаются только один раз в жизни. И это одно из таких! Красивый Mercedes 600SEC встретишь не так уж часто, но этот Brabus 6.9 из коллекции, изначально доставленный в Нидерланды, встречается реже, чем снег в Сахаре.
Когда дело доходит до автомобилей, 90-е годы были прекрасным периодом. Может быть, через 100 лет мы оглянемся назад и поймем, что мы действительно хорошо провели время между 1990 и 2005 годами. Позже автомобили стали лучше, но не во всём.
Этот Brabus с 6.9 V12 — наглядное тому подтверждение. Автомобиль родом из тех времен, когда Mercedes был невероятно амбициозным. Купе S-класса поколения W140 должен был стать лучшим автомобилем всех времен. И у него это, кажется, получилось.
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Здесь нет тощего четырехцилиндрового двигателя с дополнительным электродвигателем. Шестицилиндровый двигатель был минимумом, и вы даже могли выбрать двенадцатицилиндровый мотор мощностью более 400 л.с.
Если вам этого было недостаточно, вы могли бы обратиться к Brabus за большей мощностью, крутящим моментом, роскошью и эксклюзивностью. На выходе вы могли получить Brabus 6.9 V12.
Его лучшая часть — это 6,9-литровый V12. Увеличение рабочего объема позволило повысить отдачу до 504 л.с. В итоге тяжёлое купе разгонялось до 100 км/ч за 5,7 секунды и достигало максимальной скорости 304 км/ч.
Прелесть в том, что то, что мы считали непристойным в 90-е, теперь стало изящным и эксклюзивным. Красивые обода Monoblock идеальны, а подвеска занижена очень гармонично. Также приятно, что кузов окрашен в единый цвет, а не в нелепое сочетание цветов, как это модно сегодня. Это делает его визуально еще более объёмным и менее старомодным.
Да, Tesla, вероятно, быстрее. Однако, по сравнению с Brabus с 6.9 V12, это пластиковая коробка, которую оправдывает лишь её ракетное ускорение. Brabus 6.9 V12 — это мобильное банковское хранилище, скрепленное винтами, как швейцарские часы.
Этот шикарный экземпляр прямо сейчас выставлен на продажу в Нидерландах! За автомобиль 1993 года выпуска с пробегом 198 490 км просят 79 950 евро, или 6,9 миллиона рублей.
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