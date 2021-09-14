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Редчайшее купе Brabus 6.9 V12 выставлено на продажу в Нидерландах

Редчайшее купе Brabus 6.9 V12 выставлено на продажу в Нидерландах (14 фото)

Автор:
14 сентября 2021 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   brabus   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
148
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Некоторые события случаются только один раз в жизни. И это одно из таких! Красивый Mercedes 600SEC встретишь не так уж часто, но этот Brabus 6.9 из коллекции, изначально доставленный в Нидерланды, встречается реже, чем снег в Сахаре.
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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   brabus   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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