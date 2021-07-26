Потрепанный Mercedes-Benz 300 SL Gullwing продали за 103 миллиона рублей

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Компания Gullwing Motor Cars продала очень редкий экземпляр Mercedes-Benz 300 SL. Модель в течение шестидесяти лет (1958-2018 гг.) Находилась во владении голливудского застройщика Л. Милтона Вульфа. Покупателю пришлось отдать за автомобиль 1 395 000 долларов.
Аукционный экземпляр целых 60 лет хранился в одной семье. Новый владелец заплатил за автомобиль в не самом лучшем состоянии 1 395 000 долларов, что составляет около 103 млн рублей. Нередко спорткары данной модели оцениваются гораздо дороже.
Данный экземпляр Mercedes-Benz 300SL первоначально был приобретен в августе 1956 года одним из представителей киноиндустрии Роджером Эндрюсом. Кузов нового автомобиля был окрашен в белый цвет, а его салон отделан красной кожей. Продавцы отмечают, что сочетание данного цвета кузова и салона является крайне редким. В 1958 году автомобиль приобрел голливудский застройщик Л. Милтон Вульф, и до 2018 года автомобиль принадлежал ему и членам его семьи.
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Автомобиль выезжал крайне редко, а с 2006 года и вовсе стоял без движения. В какой-то момент владелец решил перекрасить автомобиль в красный цвет, а также оснастить 300SL кастомными зеркалами заднего вида. Три года назад автомобиль впервые за долгие десятилетия появился на публике. Спорткар выставили на аукцион Gooding и его приобрел коллекционер автомобилей Mercedes Сэмми Ред, который выложил за него 1 127 500 долларов и отправил его специалистам по кузовному ремонту, чтобы избавить от красной краски.
На продажу Mercedes-Benz 300 SL был выставлен в состоянии «как есть». Автомобиль продавали без слоя покрытия — местами кузов обнажён до металла, но по большей части несёт на себе оригинальный белый цвет 1956 года. Также нельзя не отметить, что столь низкая цена обусловлен тем, что штатную трансмиссию, судя по номерам агрегатов, когда-то заменили «автоматом» от родстера 300 SL образца 1960 года. Будущему владельцу придется выложить внушительную сумму, чтобы полностью отреставрировать этот Mercedes-Benz 300SL.
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