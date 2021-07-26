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Потрепанный Mercedes-Benz 300 SL Gullwing продали за 103 миллиона рублей

Потрепанный Mercedes-Benz 300 SL Gullwing продали за 103 миллиона рублей (6 фото)

Автор:
26 июля 2021 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: Gullwing   Mercedes   Mercedes-Benz   Mercedes-Benz 300SL   авто   автомир   автомобили   
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Компания Gullwing Motor Cars продала очень редкий экземпляр Mercedes-Benz 300 SL. Модель в течение шестидесяти лет (1958-2018 гг.) Находилась во владении голливудского застройщика Л. Милтона Вульфа. Покупателю пришлось отдать за автомобиль 1 395 000 долларов.
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Метки: Gullwing   Mercedes   Mercedes-Benz   Mercedes-Benz 300SL   авто   автомир   автомобили   
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Сергей Час назад
Ну хотя бы комплектный. А не куски кузова.
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