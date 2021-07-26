Потрепанный Mercedes-Benz 300 SL Gullwing продали за 103 миллиона рублей

Автомобиль выезжал крайне редко, а с 2006 года и вовсе стоял без движения. В какой-то момент владелец решил перекрасить автомобиль в красный цвет, а также оснастить 300SL кастомными зеркалами заднего вида. Три года назад автомобиль впервые за долгие десятилетия появился на публике. Спорткар выставили на аукцион Gooding и его приобрел коллекционер автомобилей Mercedes Сэмми Ред, который выложил за него 1 127 500 долларов и отправил его специалистам по кузовному ремонту, чтобы избавить от красной краски.