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Mercedes-Benz A160 Edition Hakkinen: самая некрасивая лимитированная машина от немецкого производителя

Mercedes-Benz A160 Edition Hakkinen: самая некрасивая лимитированная машина от немецкого производителя (18 фото)

Автор:
26 августа 2021 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes-Benz   Мика Хаккинен   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
329
18
Mercedes-AMG в настоящее время может предложить самый мощный в мире хот-хэтч A45S, но так было не всегда. Еще в конце 90-х у немецкой компании не было ни одного горячего хэтчбека в своем ассортименте: первое поколение A-Class отличалось дизайном в стиле минивэна. Это не помешало Mercedes предложить специальную версию компактного хэтчбека, чтобы отпраздновать свой успех в Формуле 1 с командой McLaren.
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Метки: Mercedes   Mercedes-Benz   Мика Хаккинен   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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4  комментария
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66k
Шапку Надень. 4 часа назад
уродливое маленькое говно.
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2
goga Шапку Надень. 2 часа назад
сиди дома тогда, не вылазь...
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10k
Lynx Час назад
Перевёртыш в лосином тесте.
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7k
Фobosgrunt 2 часа назад
Передовой для своего времени дорогой, для своего класса автомобиль.
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