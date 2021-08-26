Mercedes-Benz A160 Edition Hakkinen: самая некрасивая лимитированная машина от немецкого производителя

Новый автомобиль был показан в 1998 году на автосалоне в Эссене в двух модификациях. Одна носила имя Хаккинена, а вторая — Дэвида Култхарда, который был партнером Мика по команде. Каждая модификация была выпущена тиражом в 125 экземпляров. Машины получили ручную отделку ливреёй в стиле Mercedes-McLaren. Она сочетает в себе красные акценты с черной аэрографией на серебристом кузове, а также имена пилотов и флаг страны на передних дверях. Экстерьер дополняют двойные выхлопные трубы и 17-дюймовые диски AMG, обутые в низкопрофильные шины.