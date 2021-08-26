Mercedes-Benz A160 Edition Hakkinen: самая некрасивая лимитированная машина от немецкого производителя

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Mercedes-AMG в настоящее время может предложить самый мощный в мире хот-хэтч A45S, но так было не всегда. Еще в конце 90-х у немецкой компании не было ни одного горячего хэтчбека в своем ассортименте: первое поколение A-Class отличалось дизайном в стиле минивэна. Это не помешало Mercedes предложить специальную версию компактного хэтчбека, чтобы отпраздновать свой успех в Формуле 1 с командой McLaren.
Случилось это в конце девяностых. Кузов носил внутризаводской индекс W168, а над его дизайном работал небезызвестный Стив Маттин. Ровно тогда концерн выпустил специальную версию своего хетчбэка, приуроченную к победе в Формуле 1. И теперь, более чем двадцать лет спустя, один из них выставлен на продажу по цене нового A45S. За хетчбэк в редчайшей комплектации Edition Häkkinen 1999 года выпуска попросят 44 900 евро, что в российских рублях составляет примерно 3,9 миллиона.
Чем объясняется такая цена? Во-первых, он носит имя Мика Хаккинена — единственного в истории Формулы 1 гонщика, который обыграл знаменитого Михаэля Шумахера, выиграв титул чемпиона в 1998 и 1999 годах.
Чем объясняется такая цена? Во-первых, он носит имя Мика Хаккинена — единственного в истории Формулы 1 гонщика, который обыграл знаменитого Михаэля Шумахера, выиграв титул чемпиона в 1998 и 1999 годах.
Новый автомобиль был показан в 1998 году на автосалоне в Эссене в двух модификациях. Одна носила имя Хаккинена, а вторая — Дэвида Култхарда, который был партнером Мика по команде. Каждая модификация была выпущена тиражом в 125 экземпляров. Машины получили ручную отделку ливреёй в стиле Mercedes-McLaren. Она сочетает в себе красные акценты с черной аэрографией на серебристом кузове, а также имена пилотов и флаг страны на передних дверях. Экстерьер дополняют двойные выхлопные трубы и 17-дюймовые диски AMG, обутые в низкопрофильные шины.
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В салоне сиденья, двери, приборная панель и рулевое колесо обшиты красной кожей Designo, а в стандартную комплектацию входят кондиционер, электрические стеклоподъемники, люк на крыше, аудиосистема Bose с CD-чейнджером, подогрев кресел, передние и боковые подушки безопасности, центральный замок, алюминиевые педали, боковые пороги с фамилией гонщика и складывающиеся зеркала заднего вида.
По технической части в автомобиле нет каких бы то ни было изменений. Под капотом остался всё тот же 1,6-литровый атмосферный двигатель на 101 л.с. Привод передний, а трансмиссия — пятиступенчатая «механика». Однако в то время мир ожидал большей мощности от специальной серии, вдохновленной F1, а Mercedes предлагал Edition Häkkinen и Edition Coulthard с обычной линейкой двигателей A-Class. Но модель оснащена спортивной подвеской, которая призвана улучшить управляемость компактного городского хетчбэка.
Конкретно этот экземпляр является «капсулой времени». Он проехал всего 215 километров и находится в состоянии, словно только вчера сошёл с конвейера. Ввиду того, что это довольно странная модификация, автомобиль висит в продаже еще с мая текущего года и пока предложений о покупке не поступало.
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