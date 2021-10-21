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Авария дня. Автомобилистка внезапно выскочила на встречку в Самарской области

Авария дня. Автомобилистка внезапно выскочила на встречку в Самарской области (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 10:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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19 октября, на трассе в Хворостянском районе 44-летняя женщина за рулем Toyota Corolla вылетела на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем Chery Tiggo.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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14  комментариев
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Не справилась с управлением при резком торможении. А точнее допустила грубую ошибку - видя что не успевает затормозить перед грузовиком, она не отпуская педали тормоза крутит руль влево, пытаясь уйти на встречку, думая что там безопаснее. Как результат - убила человека.
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1k
Леший 6 минут назад
справа ровная обочина....почему не уйти туда?
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3k
Алексей 7 минут назад
клинануло...
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1k
Андрей Фролов Полчаса назад
Все, что нужно знать о китайском автопроме!!! Хотя Тойота в момент аварии была боком т.е. в более худшей ситуации.
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64k
Viktor 50 минут назад
Автомобилистка? ТП! Если не уверена в своих способностях, хренас ты гонишь как в жопу раненая? Где тут моя любимая фотка? А вот она.

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409
WadDad Час назад
Вроде бы кроссовер априори должен быть безопаснее. Но он китайский. В итоге в небольшом седане люди выжили, а в напичканном свистоперделками китайце водитель погиб.
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6k
Shade116 Час назад
На бутылку лет на 5, с пожизненным лишением прав
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39k
dima423 2 часа назад
да уж, оптимально в данной ситуации было в кювет нырять по прямой...кстати любопытно а чего грузовик то практически остановился посреди дороги?)
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57k
pynh 2 часа назад
нифига себе чихнула
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