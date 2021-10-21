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19 октября, на трассе в Хворостянском районе 44-летняя женщина за рулем Toyota Corolla вылетела на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем Chery Tiggo.
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Также пострадали три человека, которые находились в Toyota. Это сама автомобилистка и два ее пассажира: 20-летний парень и 49-летняя женщина.
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А вот курица летела непонятно куда. Да и занести на такой машине как у неё да в такой ситуации - ещё постараться надо. Цепь случайных совпадений и ошибок, которые убили человека.