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Авария дня. Разворот на тот свет

Авария дня. Разворот на тот свет (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Уральске, Казахстан по проспекту Абая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Lada Priora и Мercedes. На месте погибли два человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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2k
Сергей 3 часа назад
Скорость мерса примерно 54 км/ч ?
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445
Ruslan 44 секунды назад
Самое печальное в том, что если хоть на секунду водила лады раньше начал разворачиваться, .то удар бы пришелся только в заднюю часть... либо на секунду позже, возможно тогда бы он уидел летящий мерс..
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29k
Fat Lynx Час назад
абал я все эти нерегулируемые левые повороты... вечно кто-то спешит, а кто-то про-ё-бует.
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
странно, Казахстан, а обе машины с российскими номерами.. Мерс конечно летел низенько, но водитель Лады должен был убедится что его пропускают
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