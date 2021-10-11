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В Уральске, Казахстан по проспекту Абая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Lada Priora и Мercedes. На месте погибли два человека.
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На кадрах видно, как Lada совершала разворот, когда на полной скорости в неё влетел Mercedes.
На месте погибли водитель и пассажир Lada - мужчина 1985 года рождения и женщина 2000 года рождения.
Также пострадал мужчина 1999 года рождения, он получил ушибы, но от госпитализации отказался.
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Повторюсь, мерс летел как в жопу ужаленый, но это никак не оправдывает водителя Лады.. Он не просчитал ситуацию на дороге и создал помеху движению, которая привела к трагедии