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В Баку 19-летний водитель грузовика Mercedes уснул за рулем и столкнулся с пассажирским автобусом. После столкновения с грузовиком автобус опрокинулся на остановку общественного транспорта, где стояли люди.
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ДТП произошло в результате того, что 19-летний водителя грузовика Махмуд Азизов уснул за рулем. Он задержан.
Погибли 5 человек. Более 20 пострадавших были госпитализированы, 17 человек еще продолжают лечение.
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