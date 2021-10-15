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Авария дня. 5 погибших и 25 пострадавших из-за одного уснувшего водителя

Авария дня. 5 погибших и 25 пострадавших из-за одного уснувшего водителя (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   уснул за рулем   
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В Баку 19-летний водитель грузовика Mercedes уснул за рулем и столкнулся с пассажирским автобусом. После столкновения с грузовиком автобус опрокинулся на остановку общественного транспорта, где стояли люди.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   уснул за рулем   
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Олег 3 часа назад
дорога офигенная!
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64k
Viktor 2 часа назад
Песта Азизову!
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Johnny

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