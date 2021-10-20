Уфимка во время парковки перепутала педали, влетела в дом и устроила истерику

Сосед ей посоветовал тихонько сдать назад, но женщина поняла это по-своему и резко полетела вперед.
Трагикомичный инцидент из серии "Женщина и парковка" произошел в столице Башкирии. Владелица Hyundai Getz после тщетных попыток припарковать авто у подъезда попросила помощи у соседа. К сожалению, в ролике не слышно, что за советы он надавал водительнице, но манёвр удался на славу!
Сначала автомобиль задним ходом протаранил хозпомещение, а затем рванул вперед и врезался в стену дома. Очевидно, после первого столкновения женщина в панике спутала педали и вместо тормоза до упора вдавила педаль газа. Встреча со стеной получилось жесткой - в автомобиле даже сработали подушки безопасности.
В аварии женщина не пострадала, но выйдя из машины устроила истерику и принялась упрекать мужчину за советы и причитать "зачем поехали". Сосед попытался оправдаться тем, что советовал ей не "ехать", а "тихонько сдать назад", но она его уже не слушала.
Сдать тихонько назад не получилось:
Источник:
Чем закончилась история - неизвестно. Как неизвестно и то, как женщина с таким навыками вождения вообще могла управлять транспортным средством.
Источник:
- Неловкая ситуация: внедорожник повис на бетонной антипарковочной сфере
- Жесть из Сыктывкара: автомобилистка сбила ребенка, но не остановилась и устроила еще два ДТП
- «Дети сидят голодные»: автомобилистка на белом BMW регулярно паркуется у детского садика и перекрывает въезд
- Авария дня. Водитель на Hyundai Getz столкнулся с поездом в Ивановской области
- Огненное ДТП на парковке: водитель перепутал газ с тормозом
Понравилось37
ее не будет на дорогах , хотя бы некоторое время
Машину нормально подбила, дай бог чтобы теперь всю жизнь боялась за руль садиться.
Это даже не дура, это потенциальная убийца. Ей не место за рулем.
Хорошая машина, надо брать...