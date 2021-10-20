Уфимка во время парковки перепутала педали, влетела в дом и устроила истерику

Трагикомичный инцидент из серии "Женщина и парковка" произошел в столице Башкирии. Владелица Hyundai Getz после тщетных попыток припарковать авто у подъезда попросила помощи у соседа. К сожалению, в ролике не слышно, что за советы он надавал водительнице, но манёвр удался на славу!





Сначала автомобиль задним ходом протаранил хозпомещение, а затем рванул вперед и врезался в стену дома. Очевидно, после первого столкновения женщина в панике спутала педали и вместо тормоза до упора вдавила педаль газа. Встреча со стеной получилось жесткой - в автомобиле даже сработали подушки безопасности.





В аварии женщина не пострадала, но выйдя из машины устроила истерику и принялась упрекать мужчину за советы и причитать "зачем поехали". Сосед попытался оправдаться тем, что советовал ей не "ехать", а "тихонько сдать назад", но она его уже не слушала.