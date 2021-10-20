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Уфимка во время парковки перепутала педали, влетела в дом и устроила истерику

Уфимка во время парковки перепутала педали, влетела в дом и устроила истерику (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 19:02
Сообщество : Аварии
Метки: Женщина за рулём   видео   курьез   парковка   педали   подъезд   уфа   
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Сосед ей посоветовал тихонько сдать назад, но женщина поняла это по-своему и резко полетела вперед.

Трагикомичный инцидент из серии "Женщина и парковка" произошел в столице Башкирии. Владелица Hyundai Getz после тщетных попыток припарковать авто у подъезда попросила помощи у соседа. К сожалению, в ролике не слышно, что за советы он надавал водительнице, но манёвр удался на славу!


Сначала автомобиль задним ходом протаранил хозпомещение, а затем рванул вперед и врезался в стену дома. Очевидно, после первого столкновения женщина в панике спутала педали и вместо тормоза до упора вдавила педаль газа. Встреча со стеной получилось жесткой - в автомобиле даже сработали подушки безопасности.


В аварии женщина не пострадала, но выйдя из машины устроила истерику и принялась упрекать мужчину за советы и причитать "зачем поехали". Сосед попытался оправдаться тем, что советовал ей не "ехать", а "тихонько сдать назад", но она его уже не слушала.

Чем закончилась история - неизвестно. Как неизвестно и то, как женщина с таким навыками вождения вообще могла управлять транспортным средством.

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Метки: Женщина за рулём   видео   курьез   парковка   педали   подъезд   уфа   
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19k
иванов дмитрий Час назад
что не делается- все к лучшему )
ее не будет на дорогах , хотя бы некоторое время
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5k
Ya 4 минуты назад
Это же насколько надо быть тупой и перепутать педали? Это всё равно что вилку сунуть не в рот, а в глаз. Я всегда говорю что баб к вождению нужно допускать только с 30 лет и до 40, и после неоднократных проверок несколькими несвязанными комиссиями(что бы не было возможности подкупить). И проводить комиссии каждый год. Количество членов комиссии было человек 50, что бы поделенная между собой взятка(если всё таки взяли) стремилась к нулю.
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11k
Alex 9 минут назад
прям, как в анекдоте: А теперь выйди и посмотри, что ты наделала! )
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624
Олег 10 минут назад
кто ей права продал?
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60
Владимир Щербаков 21 минуту назад
Епть, как она права получила с такими нервами)
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375k
Алексей 23 минуты назад
бляяяяя мужиииииик расскажи как ты так спокойно реагируешь?????????????????
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12k
Великий Кормчий 24 минуты назад
Мадам паркуется по слуху....
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1k
閃光 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Toxictofa Полчаса назад
В принципе все хорошо закончилось.
Машину нормально подбила, дай бог чтобы теперь всю жизнь боялась за руль садиться.
Это даже не дура, это потенциальная убийца. Ей не место за рулем.
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2k
Точка Полчаса назад
Все кто угодно виноват, только не она! Млять и ездит ведь таких обезьян с гранатой куча на дорогах!
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29k
ACU900 40 минут назад
Hyundai Gets краш тест прошла.
Хорошая машина, надо брать...
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64k
Viktor 44 минуты назад
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246
Pterocactus 47 минут назад
Не нужна ей машина.
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384
Юстас ЗаПутинцев 49 минут назад
Хоть не раздавила никого... радоваться надо, а она причитает..
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7k
КОСТЯН 54 минуты назад
Вот ДУРА ИПАНУТАЯ, как это животное на права сдала???????????????????
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40
Assbeast КОСТЯН 41 минуту назад
Такой вопрос смешной
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