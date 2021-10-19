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Наглая езда за служебным автомобилем вдоль отбойника на МКАД

Наглая езда за служебным автомобилем вдоль отбойника на МКАД (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   видео   гибдд   полиция   спецсигнал   
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На МКАД спешащий водитель кроссовера Toyota Highlander решил пристроиться за автомобилем ДПС с включенными спецсигналами. Разумеется, полицейские такой наглости не стерпели!

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Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   видео   гибдд   полиция   спецсигнал   
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5k
Echo 20 минут назад
ГАИ никогда не прокладывали дорогу бесплатно
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22k
Юрьевич 11 минут назад
Фу, сколько там отборнейшего мата
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9k
Клёст Полчаса назад
Причём тут ,,не стерпели наглости,,?
Всюду камеры и авто-регистраторы,
и они никогда и никому не смогут доказать что не проводили это авто по заторам за ,,малую копеечку,,.
Увольнение по статье из-за какой-то хитрой жопы?
Да они её лучше хорошенько распинают...
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82k
Павел 54 минуты назад
Такого мата я еще не слышал
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