Наглая езда за служебным автомобилем вдоль отбойника на МКАД

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На МКАД спешащий водитель кроссовера Toyota Highlander решил пристроиться за автомобилем ДПС с включенными спецсигналами. Разумеется, полицейские такой наглости не стерпели!
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: авто автомир автомобили автохам видео гибдд полиция спецсигнал
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Всюду камеры и авто-регистраторы,
и они никогда и никому не смогут доказать что не проводили это авто по заторам за ,,малую копеечку,,.
Увольнение по статье из-за какой-то хитрой жопы?
Да они её лучше хорошенько распинают...